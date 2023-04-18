李多慧有多會？初登板來勢洶洶 網盤點林襄優勢期待「后后」相遇

南韓啦啦隊女神李多慧飄洋過海加盟「樂天女孩」，今天（18日）將啟程返韓，雖然女神要回到家鄉，但她在台灣引起一陣「多慧旋風」，不僅被觀眾席的球迷瘋狂搶拍，連續3天的應援也在網上掀起熱議。更有不少網友將李多慧和本土啦啦隊女神林襄比較，盤點起兩位女神的優勢，網友各成兩派，為自己心目中的「啦啦隊第一女神」應援。

李多慧14日到16日在台灣首度登場，除了開場舞、應援、中場表演外，李多慧還帶來SOLO組曲，傲人的舞技馬上折服現場球迷，且連跳3天依舊笑容滿面、不顯疲憊，讓網友為她的初登場打下高分，直讚「又站C位又SOLO，還會對鏡頭放電」、「超過100分，能量十足」、「100分，球團這波賺爆了」、「她跳舞真的讚，尤其是配上眼神和笑容」、「只有李多慧能邊跳邊對你拋媚眼，好像在對你跳豔舞誘惑你」、「怎能不愛多慧」。

而自從李多慧加盟樂天女孩的消息放出，網友也時常將她和「本土啦啦隊女神」林襄做比較，不過網友指出，兩人的優勢不同，也各有擁護者。

盤點兩人經歷、粉絲數量、個人魅力等等，你心目中的「啦啦隊第一女神」是哪位？製圖／聯合新聞網

李多慧登板首秀後，許多球迷拜倒在她的石榴裙下，紛紛稱讚「果然跟臺灣的差太多了，絕對的實力者」、「有在點上跳舞真的很好看很爽」、「舞蹈能力海放台灣啦啦隊」、「她的舞技應該有韓國一線女團的實力」、「說真的，李多慧比較耐看」、「多慧23歲，傻子都知道選哪個」；不過依舊有許多「襄民」力挺林襄，表示，「林襄好看多了」、「外型其實林襄大勝」、「顏值的話我覺得台灣的還是比較漂亮」、「林襄的臉真的比較香」、「李是誰？跟我台灣第一美女比」、「什麼不輸，林襄完全屌打李多慧」、「努力的女人最美，我喜歡」、「不只林襄吧，還有很多位都不輸，李多慧只是短暫熱潮」。網上超熱烈的討論，凸顯兩位女神人氣不分上下。