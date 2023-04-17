快訊

國中生物課本「土豆」指稱馬鈴薯 教長驚訝：怎可能用中國詞？

補正再審！鄰近三接恐有疊加效應 萊風、新風離岸風電環評未通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4張《阿凡達》電影票噴掉18萬 女慘「被話術套住」痛哭：沒被騙過別裝懂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友慘遭老梗「解除付款設定」詐騙，她買4張《阿凡達》電影票卻痛失18萬元。示意圖／ingimage
一名女網友慘遭老梗「解除付款設定」詐騙，她買4張《阿凡達》電影票卻痛失18萬元。示意圖／ingimage

即使詐騙手法如老梗，警示文宣再怎麼提醒，但人在焦急時更容易受騙上當，因此民眾接獲疑似接獲詐騙訊息時切勿慌張，立即撥打反詐騙165或向相關單位求證，即可有效逃離詐騙集團的魔掌之下。近日一名女網友就哭訴買了4張《阿凡達》電影票，卻慘遭詐騙，付出18萬慘痛代價。

原PO在Dcard「4張電影票18萬」為題發文，她表示自己接到自稱是影城客服人員的詐騙電話，對方向原PO確認她曾訂下4張《阿凡達》電影票，「但因資料誤植將升級成VIP會員」，原PO誤信對方便核對相關資料、以便取消付款處理。

不久後，原PO接到「銀行客服」再度解釋需要取消一筆2萬元交易，在對方的指引下進行一連串轉帳步驟。事後，原PO意識到自己可能遭到詐騙，撥打反詐騙專線165並確認後， 才真正確定自己的錢財被騙走了。

原PO坦言過去曾認為怎麼可能有人被詐騙，但如今自己也遭遇這般下場令她懊悔不已。原PO遇到詐騙老梗還上當，讓許多網友無奈表示是她自己太粗心，但原PO也透露心聲「沒有被騙過的人不要裝懂」、「當下沒有將那支電話拿在手裡的旁人請不要馬後炮」、「旁人沒有辦法理解受害人的被剝奪感」。

Dcard 客服 電影 詐騙

相關新聞

4張《阿凡達》電影票噴掉18萬 女慘「被話術套住」痛哭：沒被騙過別裝懂

即使詐騙手法如老梗，警示文宣再怎麼提醒，但人在焦急時更容易受騙上當，因此民眾接獲疑似接獲詐騙訊息時切勿慌張，立即撥打反詐騙165...

他驚覺越來越少人穿「這單品」 網搖頭曝：日本年輕人早不穿了

每個人喜歡的穿搭單品大不相同，因此呈現的風格也十分多樣。然而，近日就有一名網友PO文表示，發現似乎越來越少人穿著...

好市多超夯熟食放24小時「竟長出白毛」 網見照片卻逆風狂讚

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，還有許多熟食可以選購。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己買「番茄櫛瓜麵包」回家，結果才過24小時就發霉了，貼文曝光後也掀起討論，許多網友反而逆風狂讚。

手搖界公務員？50嵐為何屹立不搖 內行揭關鍵：地位難以撼動

人手一杯飲料已成國人的習慣，台灣的手搖飲料店也相當競爭。有網友發文表示家附近的50嵐時常人滿為患，且周遭飲料店開開關關「就屬它（50嵐）屹立不搖」，納悶其生意好的原因。對此，有專業網友點出關鍵，直指「地位難以撼動」。...

面試順利！看護報到「吐1席話」作者驚嚇退貨：根本巨星等級

現代人生活繁忙，有人抽不了空照顧臥病的家人，會選擇請看護來幫忙。作家黃大米表示請了一名外籍看護要來照顧阿公，並且已經通過面試，沒想到她在報到前突然說出了一段話，讓她嚇到直呼「這根本是瑪丹娜來台才有的規格」，最後因為種種因素宣告破局。

新竹男點薯條大辣！他打開驚見「整包紅土」 傻眼 店家回應了

有一名男網友分享了近日的一件趣事，他最近到鹹酥雞店買了一份大辣的薯條，結果回家看快笑死，因為老闆不知道發生什麼事，給了他滿滿的辣粉，多到直接淹沒了整包薯條，網友看完也熱烈回應，不少人直呼原po根本「賺到了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦