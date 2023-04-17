4張《阿凡達》電影票噴掉18萬 女慘「被話術套住」痛哭：沒被騙過別裝懂

即使詐騙手法如老梗，警示文宣再怎麼提醒，但人在焦急時更容易受騙上當，因此民眾接獲疑似接獲詐騙訊息時切勿慌張，立即撥打反詐騙165或向相關單位求證，即可有效逃離詐騙集團的魔掌之下。近日一名女網友就哭訴買了4張《阿凡達》電影票，卻慘遭詐騙，付出18萬慘痛代價。

原PO在Dcard以「4張電影票18萬」為題發文，她表示自己接到自稱是影城客服人員的詐騙電話，對方向原PO確認她曾訂下4張《阿凡達》電影票，「但因資料誤植將升級成VIP會員」，原PO誤信對方便核對相關資料、以便取消付款處理。

不久後，原PO接到「銀行客服」再度解釋需要取消一筆2萬元交易，在對方的指引下進行一連串轉帳步驟。事後，原PO意識到自己可能遭到詐騙，撥打反詐騙專線165並確認後， 才真正確定自己的錢財被騙走了。

原PO坦言過去曾認為怎麼可能有人被詐騙，但如今自己也遭遇這般下場令她懊悔不已。原PO遇到詐騙老梗還上當，讓許多網友無奈表示是她自己太粗心，但原PO也透露心聲「沒有被騙過的人不要裝懂」、「當下沒有將那支電話拿在手裡的旁人請不要馬後炮」、「旁人沒有辦法理解受害人的被剝奪感」。