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他驚覺越來越少人穿「這單品」 網搖頭曝：日本年輕人早不穿了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友PO文表示，發現似乎越來越少人穿著牛仔褲，貼文引發熱烈討論。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
一名網友PO文表示，發現似乎越來越少人穿著牛仔褲，貼文引發熱烈討論。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

每個人喜歡的穿搭單品大不相同，因此呈現的風格也十分多樣。然而，近日就有一名網友PO文表示，發現似乎越來越少人穿著牛仔褲，都改穿類似工作褲的那種休閒褲，不僅好看有型，舒適度也比牛仔褲好，讓他不禁疑惑問道「只有我發現沒啥人穿牛仔褲了嗎？」引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文表示，現在的人越來越少穿牛仔褲，都改穿類似工作褲的那種休閒褲，好看又有型，且舒適度也比牛仔褲好，「牛仔褲只剩下女生提臀緊身，或是外籍移工在穿而已，比例越來越少了」，因此好奇詢問「只有我發現沒啥人穿牛仔褲了嗎？」

貼文一出，隨即掀起熱議，網友紛紛留言「早就過氣好幾年」、「超熱又緊不舒服啊，穿棉褲或運動褲比較舒服啊」、「洗久刷色就變了，又不能不洗，乾脆買休閒褲，好看又耐洗」、「公司的年輕人大部分都穿休閒褲或者機能褲，好穿好動又不悶」、「日本年輕人早就不穿了」、「牛仔褲只適合好身材穿才好看」。

但也有網友持不同意見，「牛仔褲還是一堆人穿」、「牛仔褲一條都可以穿2、30年，CP值高，一般褲子很快就變形變色」、「我除了正裝，幾乎都穿牛仔褲出門，好搭好穿舒服省事」、「流行其實一直輪迴，最近牛仔褲回來了，而且過長的褲長風格也回來了」、「牛仔褲是經典不敗的，流行會循環」。

日本 牛仔褲 女生 PTT

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