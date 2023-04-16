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好市多超夯熟食放24小時「竟長出白毛」 網見照片卻逆風狂讚

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。 圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（Costco）。 圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，還有許多熟食可以選購。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己買「番茄櫛瓜麵包」回家，結果才過24小時就發霉了，貼文曝光後也掀起討論，許多網友反而逆風狂讚。

昨（15）日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露13日到好市多新竹店購買「番茄櫛瓜麵包」，結果才過24小時，食物的表面就長出白色菌絲，用肉眼就能看出已經明顯發霉。對此，原PO貼心提醒，「請大家多多注意，不要不小心吃進肚子裡囉」。

此外，原PO在留言處補充，當天結完帳就馬上開40分鐘的車程回家，把番茄櫛瓜麵包冰在冰箱，隔天中午拿出來吃，並把剩下的部分蓋好蓋子放在餐桌上，結果晚上8、9點就出現發霉的狀況了，「24小時的意思，是我沒有看保存期限就拿，但也還在時效內，不該如此吧」。

番茄櫛瓜麵包的表面長出白色菌絲。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
番茄櫛瓜麵包的表面長出白色菌絲。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我之前買回來第一天放冷藏一晚，隔天櫛瓜的部分就壞掉了」、「一天發霉成這樣蠻猛的，我吐司過期三天都沒這樣」、「以後這種不要在好市多買，24小時能這樣表示早就有菌絲了」。

也有網友質疑原PO的保存方式，「天氣熱，沒放冰箱會發霉壞掉很正常」、「這種天氣就算沒長霉也會臭酸好嗎？」、「最近溫暖潮濕，發霉很正常，我自己做的吐司都不敢常溫24小時了，更何況是上面配料這麼多的麵包」。

還有網友逆風狂讚，「這樣保存發霉是正常的，看起來蠻好吃的，下次去好市多也想買看看耶」、「原來沒有防腐劑啊？可以安心吃了（誤）」、「看到食物會壞掉，我就放心了」、「代表沒有很多添加物，新鮮健康，很可以買耶」。

好市多 麵包 Costco 防腐劑

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