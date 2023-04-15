面試順利！看護報到「吐1席話」作者驚嚇退貨：根本巨星等級
現代人生活繁忙，有人抽不了空照顧臥病的家人，會選擇請看護來幫忙。作家黃大米表示請了一名外籍看護要來照顧阿公，並且已經通過面試，沒想到她在報到前突然說出了一段話，讓她嚇到直呼「這根本是瑪丹娜來台才有的規格」，最後因為種種因素宣告破局。
黃大米在臉書指出，最近要請外籍看護，面試時一切都好，結果對方突然在報到前說她欠旅館費50天，一天350元，希望黃大米能先幫她還這筆錢，讓她可以順利退房。
黃大米聽完這番話後超級吃驚，認為旅館費可以欠50天不用先結清，根本是瑪丹娜來台才有的規格，也納悶旅館正常來說應該會先結帳一部分才是，結果最後找看護這件事，因為種種因素宣告破局，也代表她又得繼續四處尋找看護了。
文章發出後，不少網友也熱議，「好可怕的看護，說謊可以完全不打草稿，這已成精了」、「通常這種還沒上班就先支薪的，其中必然有貓膩」、「不要隨便妥協是對的」、「今年目前聽到最扯的」、「真是什麼招都有，小心喔」，黃大米也表示自己是有透過仲介安排的。
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