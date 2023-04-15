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一家4口「被丟包機場」和解了！旅行社賠31萬再加碼免費富國島5日遊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為出國示意圖。圖片來源/ingimage
圖為出國示意圖。圖片來源/ingimage

日前發生一家四口連假開心出國，卻因旅行社的疏失沒拿到護照而無法飛出去的烏龍丟包事件，掀起網路熱議。雙方事後在13日達成和解，品冠旅遊將支付31萬2893元（包含團費15萬1200元），另再提供此家庭一次免費的富國島5日遊。

一名朱姓女網友先前在臉書社團「爆料公社」發文，表示一家四口向品冠旅遊購買越南旅行團行程（每人團費3萬7800元，總共花費15萬1200元），1日凌晨5點南下抵達小港機場時，才被領隊告知沒有一家人的護照，「我們被丟在高雄小港機場，然後告知，真的找不到護照。可能在台北公司，高雄公司，或是那個連假收不到的包裹。」

品冠旅遊原先坦承是內部寄送件疏失造成，並將賠償30萬2400元（原團費和賠償100%團費），但原Po沒有接受。昨（14）日晚間，品冠旅遊在臉書發文，雙方已在13日達成和解，將依照合約賠償100%團費，及支付原Po額外衍生的車資，金額共31萬2893元，另提到「感謝朱小姐一家人非常理性的諒解」，表示朱女是該公司的忠實客戶，因此董事長額外提供一次免費的「富國島5日遊」，希望藉此誠意彌補因此事件而未完成的家族旅遊。

原Po也在臉書社團「爆料公社」更新後續，「感謝這些日子社友的關心跟打氣，我們與旅行社已達成和解，也謝謝旅行社高層昨日陪同陳小姐驅車前來，此事已落幕就不再多做文字陳述。真心感謝大家，大家的祝福我收到了」。

小港機場 爆料公社 旅行社 護照 連假 旅行團

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