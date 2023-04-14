赴日玩9天回台像地獄！他回國見「馬路三寶＋醜街景」崩潰罵髒話

日本是台灣人最愛的旅遊目的地之一，日本風景優美、都市規劃整齊，交通秩序也相當優良，有網友近日到日本玩9天，回台後再度感受到兩國交通及都市規劃的優劣，他表示，「我從台中高鐵出站不到3分鐘就遇到臭三寶，再加上這個醜陋的街景，這啥小地獄啊？」

一名網友在PTT發文表示，「連假去日本廣島玩到大阪，時隔兩年出國玩，才發現台灣街景道路根本地獄吧，日本每個住宅設計都不會太突兀，台灣感覺你只要有錢，就會想蓋的整條街你最屌，然後道路設施雖然知道台灣很爛，但是時隔兩年去日本看，我都快哭了。

早上7點走到晚上九點，走在人行道上，搭配櫻花紛飛陽光燦爛的街景，我都不用考慮我等等要閃違停、變電箱，或是跑酷走高低差，整路就是邊走邊發呆都沒問題，台灣感覺會死吧？重點我們台灣妹子到日本過馬路還想讓車過，我整個淚流滿面，太奴了吧？

日本就算是比較偏僻的鄉下，各種街景都屌打台灣，隨便一個角落根本就記憶卡殺手，狂拍猛拍，反觀台灣立一個沒特色的打卡點就沒了，還有日本古蹟保護的多好，看到廣島核爆的殘骸，再想想台灣的大概都會莫名起火，女性友人還在神戶塔下的夜景公園說，在這裡當遊民應該也比台灣幸福」。

其他網友紛紛留言「台灣居住品質就被日本全方面電爆啊」、「乖乖賺錢下次再回去」、「沒辦法了，改善要一百年」、「多賺錢多去日本，不要花在國旅就好」、「移民啊」、「不爽不要住唯一解」、「大實話」。

還有人留言「在那當遊民啊」、「黨：在那叫什麼，滾回日本不會？」、「我騎車閃，有時都閃到我笑出來了」、「你去住啊，日本工作你會更想哭吧」、「街景反映人民素質，很合理啊」。但也有人坦言，「因為你是去日本玩的，生活跟玩樂本來就不在同一基準點」。