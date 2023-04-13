黑絲OL同事下班竟被「8+9」載走 他怨嘆輸在哪…網笑回這3點

男人不壞，女人不愛？網友下班後偶然發現，一起工作的女同事，竟被一個「8+9」載走，他怨嘆的說，女同事人正奶大，還時常穿黑絲上班，可惜「被8+9把走了」，貼文一出，網友紛紛熱議「8+9的優勢」，也有要原PO不要過於以貌取人。

一位網友在PTT上發文表示，自己下班後看到女同事的男友騎車來接她，只見對方頂著平頭、踩著夾腳拖，根本是「標準的8+9」，原PO扼腕的表示，女同事氣質非常好，更直呼「她平常都穿著OL打扮，人正奶大黑絲」、「公司一堆人哈死」，見到同事男友與同事的「落差」，讓他忍不住破口罵「有夠浪費」，更好奇的詢問「8+9是怎麼把到OL啊」？

這篇貼文引起不少回應，網友們紛紛笑稱，「8+9」的優勢不外乎就是幽默、多金又不怕尷尬，「哈的要死沒人敢衝，8+9厲害就厲害在臉皮夠厚，跟腳底板的口香糖一樣，甩久甩不掉」、「8+9比肥宅強多了，他們講話有趣又好笑」、「8+9敢撒錢擺闊，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，場面和氣勢是求偶重要關鍵」、「8+9講話有趣啊，工程師宅宅以為有幾個破錢」、「你說出問題點啦，8+9敢開口 而你不敢」、「說真的，至少89比你們這群臭直男懂女人」、「+9講話直接又阿沙力」。

也有人表示，原PO過於以貌取人，「搞不好人家是刺青暖男」、「這89搞不好學歷還比你高」、「你不懂得欣賞的族群，也總有人懂得欣賞尊重」。