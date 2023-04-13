他指六都「這1市」沒有像樣圖書館 網曝關鍵反轟：素質比較重要
如果需要一個安靜又舒適的閱讀環境，相信許多人都會選擇到圖書館看書。然而，近日就有一名男網友發文表示，台灣各縣市的總圖都蓋得又新又美又大間，反觀身為首善之都的台北，總圖卻是又小又破爛，因此好奇發問「台北的圖書館是不是很弱？」引發網友熱烈討論。
該名男網友在PTT的WomenTalk板PO出六都各地總圖的照片，並表示各縣市的總圖都蓋得又新又美又大間，但台北市貴為首都，總圖卻是又小又破爛，就連國家圖書館也是破破爛爛、空間很小，讓他不禁疑惑問道「台北身為首都，怎麼沒有一個像樣的圖書館？」
貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「台北總圖在大安森林公園旁邊，地點好」、「藏書量還是北市圖第一吧」、「北市圖藏書很強，其他縣市找不到的它都有，很捨得花錢的好圖書館」、「覺得台北總圖外表還好，但書存量比其他總圖庫存量最多是真的，新北正在努力追上」、「重點是藏書量吧，外觀再好書少也沒用，我覺得台北圖書館維持得很好了，沒必要的錢不用亂花」。
不過也有網友提到，「非戰之罪，北圖很早就蓋，除非改建」、「台北的蓋這麼久了啊…其他都是新的」、「圖書館應該比的第一項是藏書」、「圖書館又不是觀光景點」、「圖書館內的素質比較重要」、「咦，國圖很爛嗎？我常常去覺得不錯」。
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