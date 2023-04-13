快訊

減緩春雨偏少衝擊 新竹、台中轉減壓供水黃燈

遭男同學霸凌…文靜女高中生怒潑滾水反擊 教師曝男方個性

他指六都「這1市」沒有像樣圖書館 網曝關鍵反轟：素質比較重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友PO文詢問「台北身為首都，怎麼沒有一個像樣的圖書館？」掀起網友熱議。 圖／ingimage
一名男網友PO文詢問「台北身為首都，怎麼沒有一個像樣的圖書館？」掀起網友熱議。 圖／ingimage

如果需要一個安靜又舒適的閱讀環境，相信許多人都會選擇到圖書館看書。然而，近日就有一名男網友發文表示，台灣各縣市的總圖都蓋得又新又美又大間，反觀身為首善之都的台北，總圖卻是又小又破爛，因此好奇發問「台北的圖書館是不是很弱？」引發網友熱烈討論。

該名男網友在PTT的WomenTalk板PO出六都各地總圖的照片，並表示各縣市的總圖都蓋得又新又美又大間，但台北市貴為首都，總圖卻是又小又破爛，就連國家圖書館也是破破爛爛、空間很小，讓他不禁疑惑問道「台北身為首都，怎麼沒有一個像樣的圖書館？」

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「台北總圖在大安森林公園旁邊，地點好」、「藏書量還是北市圖第一吧」、「北市圖藏書很強，其他縣市找不到的它都有，很捨得花錢的好圖書館」、「覺得台北總圖外表還好，但書存量比其他總圖庫存量最多是真的，新北正在努力追上」、「重點是藏書量吧，外觀再好書少也沒用，我覺得台北圖書館維持得很好了，沒必要的錢不用亂花」。

不過也有網友提到，「非戰之罪，北圖很早就蓋，除非改建」、「台北的蓋這麼久了啊…其他都是新的」、「圖書館應該比的第一項是藏書」、「圖書館又不是觀光景點」、「圖書館內的素質比較重要」、「咦，國圖很爛嗎？我常常去覺得不錯」。

圖為台北市立圖書館總館。 圖／聯合報系資料照片
圖為台北市立圖書館總館。 圖／聯合報系資料照片
圖為高雄市立圖書館總館。圖／高雄市立圖書館提供
圖為高雄市立圖書館總館。圖／高雄市立圖書館提供

圖書館 台灣 北市 PTT

延伸閱讀

台灣人愛講「這1字」他超納悶 過來人曝：在國外秒認出

聖經新發現！ UV燈照出梵諦岡圖書館1500年前隱藏版經文

國立公共資訊圖書館 走進流動的知識之河 看見現代圖書館的新可能

跟著科技浪潮進化！未來圖書館將如何超乎你的想像

相關新聞

他指六都「這1市」沒有像樣圖書館 網曝關鍵反轟：素質比較重要

如果需要一個安靜又舒適的閱讀環境，相信許多人都會選擇到圖書館看書。然而，近日就有一名男網友發文表示，台灣各縣市的總圖都蓋得又新又美又大間，反觀...

台灣餐廳「1陋習」讓她超不解 網狂點頭：看到帳單愈想愈虧

許多餐廳會和客人收取「服務費」，民眾也對帳單上多出的「10%費用」不陌生，不過一位網友卻指出，許多店家根本沒提供「服務」，卻要求客人支付10%的服務費，且大多數服務費都是進到老闆的口袋，店家也不會因此提供更好的服務，讓她忍不住疑問「到底為什麼會開始這種陋習」。貼文一出，一眾網友紛紛表示「超有同感」。

正妹靠55萬粉入圍「世界最棒工作」 十年後曝近況：世界看見台灣了

來自台灣的女孩BaoBa陳玟臻，2013年時在澳洲自然地景烏魯魯前舉牌「十萬個讚，讓世界看見台灣」，獲得55萬名粉絲支持，而近日她在臉書分享，這幾年來的心得，開心表示「10年過後，世界看見台灣了」。

保安代收蛋糕「以為住戶心意」吃了！賠錢再被革職 後續超展開

保安代收蛋糕誤吃下肚，竟然變賠錢加革職收場！

好市多採購後「少1動作」慘多付冤枉錢 苦主有感：遇過N次了

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不少消費者都習慣一次性大採購。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己以前結完帳不會特別檢查消費明細，但這次卻發現其中一項商品被多刷了四次，差點就要多付冤枉錢，而貼文曝光後也掀起討論，許多苦主都很有感。

爭鮮「嬤級員工」狂搬7盤飯！真實年齡曝 網認證：阿嬤都比你厲害

一名網友近日到連鎖迴轉壽司店「爭鮮」用餐時，發現一名手腳俐落的「阿嬤級」員工，後來實際詢問對方年齡後，被嚇得目瞪口呆，除此之外阿嬤還有在別的地方兼差，過人體力完全不輸給年輕人，令他直呼「能有這種活力熱情來工作，真的不簡單」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦