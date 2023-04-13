台灣餐廳「1陋習」讓她超不解 網狂點頭：看到帳單愈想愈虧

許多餐廳會和客人收取服務費，民眾也對帳單上多出的「10%費用」不陌生，不過一位網友卻指出，許多店家根本沒提供「服務」，卻要求客人支付10%的服務費，且大多數服務費都是進到老闆的口袋，店家也不會因此提供更好的服務，讓她忍不住疑問「到底為什麼會開始這種陋習」。貼文一出，一眾網友紛紛表示「超有同感」。

一位網友在Dcard上發文，表示最近愈來愈多餐廳開始酌收10%服務費，原PO不解的指出，在國外收服務費會交給服務生，但在台灣這筆錢卻會直接進入老闆的口袋，某些餐廳也不見得會提供更好的服務，卻因此要支付更多費用，讓她直言「到底為什麼會開始這種陋習」。

原PO也表示，疫情後許多店家都改成使用QRcode點餐，服務生便沒有提供到點餐的服務，某些火鍋店加湯也採自助式，服務生僅需要將餐點送到桌上，就要收取一成的服務費，「那不如我自己去出餐口拿好了」。原PO哀怨的解釋，不是說不能收服務費，但她更希望餐廳業者直接將餐點售價調整到理想價位，不要再額外多收一成，「畢竟有些服務根本爛死，還要跟消費者收，真的會付的很不爽」。

這篇文章引起一眾網友的共鳴，紛紛狂嘆一成的服務費簡直是暴利，「重點是有收服務費就給我好好服務啊，什麼都要我自助，我交服務費交了個寂寞，還貴得離譜」、「沒錯！！現在一堆餐廳QRcode點餐還收服務費。遇到這種店我都跟他說我手機沒法上網」、「現在超多店家推行自助收拾餐盤，服務生大概只有送餐服務而已」、「會收服務費的大部分餐廳都有一定規模，都有洗碗機……那10%愈想愈虧」。

更有許多人認同原PO，表示台灣的服務費「沒有給真正提供服務的人」，「我也不理解，同樣叫服務費但跟國外差好多，台灣就只是變相漲價而已」、「主要還是進老板口袋吧，那10%號稱服務費結果都不是服務人員的」、「10%的服務費，服務員1塊都拿不到，你能奢求服務多好呢」。

對此也有網友提出建議，「我覺得，應該要讓客人決定服務費要給哪一位服務生。有些服務生態度爛死了，我還要付服務費？有些服務生真的態度很棒，我只想給他們服務費」、「我支持給服務生！客人能獲得好的服務！服務生也能獲得更多收入！」