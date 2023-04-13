正妹靠55萬粉入圍「世界最棒工作」 十年後曝近況：世界看見台灣了

來自台灣的女孩BaoBa陳玟臻，2013年時在澳洲自然地景烏魯魯前舉牌「十萬個讚，讓世界看見台灣」，獲得55萬名粉絲支持，而近日她在臉書分享，這幾年來的心得，開心表示「10年過後，世界看見台灣了」。

2013年時澳洲旅遊局推出「全世界最棒的工作」，將錄取6個名額、工作時間半年，薪水3百萬新台幣包含生活費，陳玟臻從來自全球196個國家的參賽者中脫穎而出入圍複賽，儘管最終沒有進入決賽，但仍在網路上獲得廣大聲量。

陳玟臻11日於臉書粉專「BaoBao的世界最棒工作」分享，10年前在一夕之間被55萬名網友支持，坦言當下有些不知所措，不斷思考自己能做什麼，後來和丈夫Tim一起到南太平洋的萬那杜拍攝，當地長老看著她說「我的祖先來自台灣」，因為這句話才讓她思考並察覺，太平洋、印度洋上的島嶼文化，也就是眾人稱的南島文化，起源自台灣。

陳玟臻表示，台灣原住民祖先千年前的航海旅程，將語言、文化，甚至樂器，傳佈到了這些地方，最西至馬達加斯加、最東至復活節島，而她和丈夫不久後辭去工作，帶著10萬元存款發起「 Small Island Big Song 小島大歌 」計劃，希望透過音樂串起台灣和這些分散在大洋上的家人。

陳玟臻分享，這8年來他們走遍兩大洋上的16個島國，從馬達加斯加、夏威夷、巴布亞紐幾內亞，到紐西蘭，與當地音樂家在大自然中錄音、拍攝，同時也找到了他們與台灣原住民在語言、音樂、生活文化上珍貴的連結。並自2018年開始策劃小島大歌現場演出的世界巡迴，與來自各島國的音樂家人們走遍世界四大洲，登上歐洲大型音樂節、百老匯、史丹佛、義大利文化首都等國際舞台。

陳玟臻指出，團隊上個月在澳洲指標的WOMADelaide藝術節澳洲首演，巧合的是，「10年前，我在澳洲打工度假的時候，因為太想參與這個藝術節，而去應徵掃廁所，10年後，我居然收到藝術節總監的邀請，登上主舞台演出」，而今年則受到國家兩廳院NTCH 台灣國際藝術節（TIFA）邀請，將在4月16日至國家音樂廳演出，對她來說這是夢想成真，「終於，10年過後，世界看見台灣了」。