好市多採購後「少1動作」慘多付冤枉錢 苦主有感：遇過N次了

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不少消費者都習慣一次性大採購。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己以前結完帳不會特別檢查消費明細，但這次卻發現其中一項商品被多刷了四次，差點就要多付冤枉錢，而貼文曝光後也掀起討論，許多苦主都很有感。

昨（12）日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露到好市多採購結完帳後，便一如往常地朝地下停車場方向前進，結果搭乘手扶梯時，突然發現消費明細上有些異常。原PO指出自己只買兩組核桃牛奶，結果卻被多收四組的費用，於是又到櫃檯處理，前前後後浪費了半小時。對此，原PO貼心地提醒大家，到任何賣場消費，結帳後務必核對消費明細，才不會被當冤大頭。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我已經習慣結完帳先到旁邊核對一下了，不管去哪消費都一樣」、「再次證明那個離場劃單是劃心酸的嗎？」、「只要有人的地方就可能會有人為疏失，買好東西要自己再看一下明細才是王道」、「我都在結帳前先把金額算過一次，結帳時金額不符就是有問題」。

也有苦主分享類似經驗，「我幾年前也是這樣被玩過一次，那天剛好是中秋節，我塞車來塞車去跑了兩趟，真的累到連髒話都罵不出來了」、「真的要注意啦！我已有N次經驗，刷錯組數跟商品的都遇過」、「我上次被多刷一組尿布2000多元⋯此後都會認真看一下明細」、「還好啦！我上次被多刷了一個4000多元的行李箱」。