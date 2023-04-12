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他搭機坐「尊榮大位」空姐主動開話題 過來人讚：視覺頭等艙

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他搭機坐「尊榮大位」空姐主動開話題 過來人讚視覺頭等艙

聯合新聞網／ 綜合報導
權證專家日前到日本旅行，被安排坐在飛機的「尊榮大位」，有著重大的任務。 示意圖／ingimage
權證專家日前到日本旅行，被安排坐在飛機的「尊榮大位」，有著重大的任務。 示意圖／ingimage

全球疫情大解封後，出國旅遊熱潮正夯，但很多人可能不曉得飛機的機艙裡除了頭等艙、商務艙及經濟艙之外，還有一種「尊榮大位」，權證專家「權證小哥」在臉書透露前陣子自己去日本旅行，就被安排坐在飛機的逃生艙門旁。

這個「尊榮大位」不僅腳可以伸得很直、座位寬敞，正前方還直接面對空姐。權證小哥表示，日本籍空姐還用英文交代了一堆重要事情給他，感覺這個位置任務重大。

底下則有不少網友留言說「這個位置很棒唷！曾經被升級過一次」、「我上次坐這個位置，還是硬找話題跟對面的空姐聊了起來....我後來發現那位空姐對什麼話題最有興趣，就是聊聊代購」、「我以前坐過一次，空服員緊張的跟我說，怎會安排這位置給你，千萬不要好奇打開門喔！」

還有人直言，只要坐在那個位子都需要協助幫忙逃生，英文要有一定程度能聽的懂空姐交代的事情，如果自己無法理解空姐交代的事情是無法坐在那個位子的。「坐這個位置是要幫忙開逃生門」、「我記得要坐這個位置，地勤會問你英文可不可以協助指揮才會幫你劃位。」

但也有人開玩笑說，「上次坐到這個位子，是和太座一起坐....眼睛都不敢多看一下空姐」、「我也搭過～很尷尬」、「我坐這個位子時，空姐都主動跟我聊天」、「視覺頭等艙」、「這個位置香香的」、「我好像常常坐到這位置…都很害羞啦。」

另外，有人進一步解釋，這種位置因為腳可以伸長，坐長途飛機時比較舒適，進出座位（如去上廁所時）也方便很多。但是欣賞空姐或跟空姐聊天什麼的，基本上沒可能，因為她們只有起飛或降落時，才會坐在你對面，其他時間根本都在忙，很辛苦的。

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