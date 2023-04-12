慢熟妹努力變外向「人緣反變差」： 比以前還糟 過來人曝原因

從學生時期到出社會，人際關係相當重要，不少活動都需要與其他人相處及交流。一名網友表示，自己以前很慢熟又被動，但不少人都會主動和她聊天，那時候的社交非常順利，但後來她漸漸改變自己，變得主動又健談，沒想到認識的人雖然變多，但卻僅止於表面，令她相當疑惑。

一名網友在Dcard「心情版」發文，她以前很慢熟又被動，到新環境總是很害羞不太講話，但每次她默默坐在一旁還是會有很多人主動來找她聊天釋出善意，別班也有不少根本不認識的人知道她並想要認識，這時候的社交相當順利，好像被捧在手心，從來沒有為了人際關係煩惱過。

原po漸漸長大後沒有以前這麼害羞，對於以前的被動很後悔，她認為若當時沒那麼害羞，應該可以認識更多更活躍的朋友，於是她打算漸漸改變自己，變得主動健談、更會搞笑並把握參加各種活動的機會，以前的朋友也認為她比以前活潑許多，沒想到結果卻跟她想得完全不一樣。

原po認識的人雖然變多了，可是都僅止於表面的閒聊，也不像以前會有很多人主動關心，對別人很主動結果沒得到什麼回覆，反而變成非常普通的路人，比以前還糟，若說外表她比以前會打扮，個性差不多只是變得外向，一直都會尊重人不會亂開玩笑，她想不透為何會變這樣不禁直呼，「難道要變回以前害羞的我嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「社交方式不同以外，面對的環境也不同了，愈長大之後，社交很容易停在表面，這是很正常的，能交心的朋友不多的」、「不用太在意，做自己最舒服的樣子就好」、「大家都變忙碌了吧，有各自的生活目標要忙，很難跟陌生人建立關係，目前大學畢業五年，感受到朋友交情越來越淡，但我也提不起勁社交，開始隨遇而安」。

有網友則認為，角色互換心裡會有落差，「妳可能覺得等別人來親近妳比較輕鬆，實際上只是那些人剛好喜歡妳而已，如今角色對調，就像本來都是被追的變成倒追別人，心裡難免有落差」、「以前妳是被動的那方，主動接近妳跟妳相處的人本來就有意願花時間跟妳相處，自然就容易得多，現在身份對調，妳變成主動的一方，但對方可能慢熱、可能沒對到頻率、可能沒想要花時間和妳經營」。

不過，有網友則表示，「我很好奇經過你的努力你變成什麼樣的人，主觀客觀的差異還是需要適當的被察覺」、「交朋友和會社交是兩碼子事啊～看你取捨，有些很會社交的人，其實也沒有很想要朋友，只是想要人脈，對自己有幫助而已」。