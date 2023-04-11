人品爆發？他搭公車遇「這狀況」免費搭乘 內行人揭真實原因

一位網友表示自己搭公車時，發現刷卡機被貼上一張告示，原來是因為下車鈴、刷卡機皆故障，司機便直接貼上「全程免費搭乘」的公告。這篇文章引起網友熱議，許多乘客紛紛表示自己遇過同樣的狀況，貼文底下也有內行人現身，揭開原因。

一位網友在「路上觀察學院」發布一張照片，表示自己遇到一台下車鈴、刷卡機故障的公車，因為兩種機器皆損壞，司機直接在刷卡機貼著一張公告，表示「全程免費搭乘」，讓原PO表示「第一次遇到」。

此文引起熱議，有網友笑稱「不是，這意思是上來了就不要想下去喔xd」、「煞車故障，全程免費搭乘西方極樂世界」、「這邊先不關門，行駛中自行上下車」、「上去後只有一個選擇，不是終點就是起點」、「司機有故障嗎」；也有人問起「怎麼下車呢？用喊的嗎」、「問題是沒下車鈴，該不會只有起點和終點兩站吧」，原PO則回應「司機會先問，人不多，一大早」。

不過有許多乘客現身表示遇過這種狀況，「我也遇到過，真的免費」、「會每站都停一下，我之前也搭過，本來想投幣的，但是連投幣口都貼起來了」、「我遇過，司機說，機器今天沒上班」、「其實常搭公車，遇過兩三次，刷卡機故障就不用刷卡，很多阿姨阿嬤沒在看刷卡機堵在門口硬要刷 ，司機會爆氣：『故障啦！不用刷！』」。

貼文底下更有內行人揭密「這是公車的潛規則，刷卡機半路故障，免費。公車出車前遇到此狀況，還得按時發車，也是這樣處理，以免造成無謂的困擾及糾紛」、「發車前或是半路臨時故障，為了服務大家，只好先這樣處理。其實，這要感謝司機大哥的決定，不然他也可以讓大家都下車，空車開回車廠保養」。