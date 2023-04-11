聽新聞
test
0:00 / 0:00

人品爆發？他搭公車遇「這狀況」免費搭乘 內行人揭真實原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示自己搭公車時，遇上司機在刷卡機貼著「全程免費搭乘」的公告，讓網友紛紛笑稱「上去後只有一個選擇，不是終點就是起點」。圖／截自路上觀察學院
一位網友表示自己搭公車時，遇上司機在刷卡機貼著「全程免費搭乘」的公告，讓網友紛紛笑稱「上去後只有一個選擇，不是終點就是起點」。圖／截自路上觀察學院

一位網友表示自己搭公車時，發現刷卡機被貼上一張告示，原來是因為下車鈴、刷卡機皆故障，司機便直接貼上「全程免費搭乘」的公告。這篇文章引起網友熱議，許多乘客紛紛表示自己遇過同樣的狀況，貼文底下也有內行人現身，揭開原因。

一位網友在「路上觀察學院」發布一張照片，表示自己遇到一台下車鈴、刷卡機故障的公車，因為兩種機器皆損壞，司機直接在刷卡機貼著一張公告，表示「全程免費搭乘」，讓原PO表示「第一次遇到」。

此文引起熱議，有網友笑稱「不是，這意思是上來了就不要想下去喔xd」、「煞車故障，全程免費搭乘西方極樂世界」、「這邊先不關門，行駛中自行上下車」、「上去後只有一個選擇，不是終點就是起點」、「司機有故障嗎」；也有人問起「怎麼下車呢？用喊的嗎」、「問題是沒下車鈴，該不會只有起點和終點兩站吧」，原PO則回應「司機會先問，人不多，一大早」。

不過有許多乘客現身表示遇過這種狀況，「我也遇到過，真的免費」、「會每站都停一下，我之前也搭過，本來想投幣的，但是連投幣口都貼起來了」、「我遇過，司機說，機器今天沒上班」、「其實常搭公車，遇過兩三次，刷卡機故障就不用刷卡，很多阿姨阿嬤沒在看刷卡機堵在門口硬要刷 ，司機會爆氣：『故障啦！不用刷！』」。

貼文底下更有內行人揭密「這是公車的潛規則，刷卡機半路故障，免費。公車出車前遇到此狀況，還得按時發車，也是這樣處理，以免造成無謂的困擾及糾紛」、「發車前或是半路臨時故障，為了服務大家，只好先這樣處理。其實，這要感謝司機大哥的決定，不然他也可以讓大家都下車，空車開回車廠保養」。

公車

延伸閱讀

台灣哪裡吸引南韓遊客？網指3點「像去東南亞觀光」 1美食李多慧抵台就光顧

45歲大叔減掉半個人變「清純美少女」 驚人對比網嚇傻：轉生到異世界？

連台北人也抱怨！他問「為何不想北漂」 過來人揭2現實因素

堅偉之戰開打！王世堅被拍到落寞用餐 在地人歪樓喊：這家很好吃

相關新聞

人品爆發？他搭公車遇「這狀況」免費搭乘 內行人揭真實原因

一位網友表示自己搭公車時，發現刷卡機被貼上一張告示，原來是因為下車鈴、刷卡機皆故障，司機便直接貼上「全程免費搭乘」的公告。這篇文章引起網友熱議，許多乘客紛紛表示自己遇過同樣的狀況，貼文底下也有內行人現身揭開原因。

連台北人也抱怨！他問「為何不想北漂」 過來人揭2現實因素

台灣南北產業和經濟發展懸殊，不少中南部民眾離鄉背井北上工作，也因此有了「北漂」稱呼。不過並不是每個人都想要北漂，有一名網友就在PTT發文詢問不想北漂的人理由是什麼，貼文引起熱議，有過來人就點出兩個主要因素。

台灣哪裡吸引南韓遊客？網指3點「像去東南亞觀光」 1美食李多慧抵台就光顧

國門開放後，來自不同國家的遊客湧入台灣，不過一位網友卻納悶「南韓人為何會想來台灣旅遊」，原PO指出，南韓在歷史上和台灣沒有往來，南韓也不習慣台灣的飲食口味，讓他實在想不透來台旅遊的原因。網友紛紛討論，認為是因為「距離近、物價相對便宜、為了追星、踩點」，才吸引南韓遊客來台。

同事都沒包！主管嫁女她送6千禮金後悔了 網勸別討回：很划算

誤包禮金是福是禍？一名上班族參加主管女兒的喜宴，雖然主管有交代不收禮金，但她看到禮桌以為有收，仍依交情送出紅包，沒想到問了同事才知道只有自己包。她懊惱的想收回，但網友們卻要她釋懷，說這禮金包得「很值得

真的巴逼Q了！車燈亮「鼠」到底怎進去的 網驚呼：太不可思義了

天氣冷，許多小動物都會到車底或是車蓋上取暖。日前有一名網友貼出一張照片，驚見一隻米奇離奇的躺進車頭燈裡面，引發網友熱議「開車前先檢查有沒有米奇」。

妹子自豪「有刮腋毛」 男友卻不屑回1句話惹怒全場女網友：是看過多少個？

不只有醫美、保養等方式，現代不少女性也會為了美觀選擇修剪體毛，但近日有女網友在與男友出遊前特意刮除腋毛，未料男友卻語出驚人，透露「妳是我遇過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦