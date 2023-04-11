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連台北人也抱怨！他問「為何不想北漂」 過來人揭2現實因素

聯合新聞網／ 綜合報導
北漂族經濟壓力大，生活不容易。示意團／聯合報系資料照片
北漂族經濟壓力大，生活不容易。示意團／聯合報系資料照片

台灣南北產業和經濟發展懸殊，不少中南部民眾離鄉背井北上工作，也因此有了「北漂」稱呼。不過並不是每個人都想要北漂，有一名網友就在PTT發文詢問不想北漂的人理由是什麼，貼文引起熱議，有過來人就點出兩個主要因素。

原PO以「不想北漂的理由？」為題發文，他認為因為北部物價太貴，雖然薪水相對比中南部好，但也因為物價高導致薪水都被房租、外食等因素吃掉了。對此，原PO也好奇想知道那些不想北漂的人理由是什麼？

貼文引起討論，有鄉民就指出人太多房子太小是不想北漂的兩個因素，「人口密度太高，讓人很焦慮」、「人多到很燥」、「人太多太擠，我受不了」、「人太多，丫雜（台語，指煩燥）」、「住鳥籠很痛苦」、「原台北人也買不起房子，一輩子住狗籠，北漂好在哪？」、「住鄉下習慣了，北部太擠了，不喜歡」。

其他人則表示「不北漂，對我而言是氣候影響的健康問題」、「那是因為薪水不夠好，差異如果差到100萬以上，會不考慮北漂嗎？」、「以前北漂工作多薪水好能存錢，現在北漂的意義除了生活機能好之外，啪，沒了」、「北漂沒6萬以上不如待家裡，北漂一部份人根本存不到錢只剩莫名優越感」、「我自己反而是來南部唸大學後就不想回北部了，每次回家都超不習慣」、「推文一面倒，實際就是北漂人數還是遠遠遠大於不北漂」。

PTT 北漂

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