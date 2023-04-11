快訊

傳侯友宜8成選總統 朱立倫撇「變數」鬆口：完全準備好了

遭李敖女兒大批「餐桌禮儀噁心」 小S高EQ反擊了

房價會跌且需求減…因少子化的關係？ 專家提4理由：15年之內不會有影響

台灣哪裡吸引南韓遊客？網指3點「像去東南亞觀光」 1美食李多慧抵台就光顧

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友問「南韓人為何會想來台灣旅遊？」引發討論，網友指出「這3點」成為南韓客湧入的原因。更有許多南韓人對台灣美食十分鐘情，10日啦啦隊女神李多慧抵台，便馬上大啖「這樣美食」。（左）圖／截自Rakuten Girls Instagram（右）示意圖。圖／Ingimage
一位網友問「南韓人為何會想來台灣旅遊？」引發討論，網友指出「這3點」成為南韓客湧入的原因。更有許多南韓人對台灣美食十分鐘情，10日啦啦隊女神李多慧抵台，便馬上大啖「這樣美食」。（左）圖／截自Rakuten Girls Instagram（右）示意圖。圖／Ingimage

國門開放後，來自不同國家的遊客湧入台灣，不過一位網友卻納悶「南韓人為何會想來台灣旅遊」，原PO指出，南韓在歷史上和台灣沒有往來，南韓也不習慣台灣的飲食口味，讓他實在想不透來台旅遊的原因。網友紛紛討論，認為是因為「距離近、物價相對便宜、為了追星、踩點」，才吸引南韓遊客來台。而關於飲食方面，昨日南韓啦啦隊女神李多慧來台，也讓南韓年輕世代對「台灣飲食」的偏好曝光。

一位網友在PTT上發文表示，自己發現最近台北出現許多南韓觀光客，但南韓人為何會想來台灣旅遊卻讓他匪夷所思，原PO指出，從歷史角度來看，「日本至少是也殖民過台灣五十多年，會想來台灣看看當年的殖民地」，不過南韓在歷史上和台灣沒有什麼往來，許多南韓遊客也不習慣台灣的飲食口味，總會自備泡菜，甚至來台指定吃韓式料理，讓原PO「實在想不透他們為何會想專門來台灣旅遊」。

見此文，許多網友表示，其實最主要的原因是距離近和物價相對便宜，更有網友笑稱「跟你去東南亞觀光的感覺差不多」，「就這附近除了日本大概就台灣了吧」、「距離近啊，日本玩膩了就來台灣」、「感覺跟部分台灣人愛跑港澳一樣意思，近又不用花太多天吧」、「不止台灣，現在東南亞國家都一堆韓國人」、「因為物價便宜，我問韓國人這樣說」。

也有網友指出，近年來台劇、台灣電影在韓國大受歡迎，從「想見你」電影版主演抵韓宣傳時，就能看到南韓粉絲對台灣影劇的熱愛，更有許多南韓粉絲為了追星、踩點飛來台灣，「台劇台影有幾部在韓國很紅，來看拍攝地」、「想見你算紅，韓國人特地跑去台南玩」、「上次在第二市場看到韓國人」。

關於飲食方面，一位網友笑稱南韓人去世界任何角落都會自備泡菜，不過也有人說「認識的南韓年輕人都覺得台灣食物很好吃」。不只南韓遊客，許多南韓明星也對「台灣美食」情有獨鍾，像是Super Junior成員始源尤其熱愛火鍋，一下飛機就直奔「鼎王麻辣火鍋」；而南韓啦啦隊女神李多慧10日抵台後，樂天女孩的官方帳號曬出李多慧大啖「小籠包」的照片，女神露出纖細的「螞蟻腰」，俏皮夾起一顆小籠包，初嘗台灣美食的萌樣融化一片的網友。李多慧今天也在採訪中表示，自己來台灣前做了很多功課，「想吃小籠包、煎餃、珍珠奶茶還有鳳梨酥」，一曝南韓年輕世代對台灣飲食的偏好。

南韓 台灣人 美食

延伸閱讀

丈夫比兒子小7歲！61歲美魔女IG曬「32歲嬤孫戀」 凍齡外貌令人驚

「應徵家庭代工」詐騙小姊姊勸她別問快逃！網笑：吃了誠實豆沙包

連吃個普通便當都太奢侈 日大叔長年低薪還要顧年邁父母「過不下去了」

去兒子家小住婆婆不滿「主臥沒留給她」 網傻眼：以為是太后？

相關新聞

台灣哪裡吸引南韓遊客？網指3點「像去東南亞觀光」 1美食李多慧抵台就光顧

國門開放後，來自不同國家的遊客湧入台灣，不過一位網友卻納悶「南韓人為何會想來台灣旅遊」，原PO指出，南韓在歷史上和台灣沒有往來，南韓也不習慣台灣的飲食口味，讓他實在想不透來台旅遊的原因。網友紛紛討論，認為是因為「距離近、物價相對便宜、為了追星、踩點」，才吸引南韓遊客來台。

同事都沒包！主管嫁女她送6千禮金後悔了 網勸別討回：很划算

誤包禮金是福是禍？一名上班族參加主管女兒的喜宴，雖然主管有交代不收禮金，但她看到禮桌以為有收，仍依交情送出紅包，沒想到問了同事才知道只有自己包。她懊惱的想收回，但網友們卻要她釋懷，說這禮金包得「很值得

真的巴逼Q了！車燈亮「鼠」到底怎進去的 網驚呼：太不可思義了

天氣冷，許多小動物都會到車底或是車蓋上取暖。日前有一名網友貼出一張照片，驚見一隻米奇離奇的躺進車頭燈裡面，引發網友熱議「開車前先檢查有沒有米奇」。

妹子自豪「有刮腋毛」 男友卻不屑回1句話惹怒全場女網友：是看過多少個？

不只有醫美、保養等方式，現代不少女性也會為了美觀選擇修剪體毛，但近日有女網友在與男友出遊前特意刮除腋毛，未料男友卻語出驚人，透露「妳是我遇過...

曖昧男「沒把她加進IG摯友」妹子心碎了 過來人曝交往1心思：很正常啦

許多人喜歡使用Instagram（以下簡稱IG）發限時動態分享日常生活，尤其限動還可以設定分享對象僅供「摯友」可見，因此不少人會設定摯友名單分享內...

驚嚇！鄰居「垃圾屋」養老鼠 梯間蟑螂上萬隻 網：大型煉蠱場

好鄰居難求，只要不是儲垃圾可能已經要偷笑。台灣有男生發文抱怨，他住的舊式公寓有鄰居愛囤積垃圾，在屋內養了大量蟑螂和老鼠，導致大樓內外的樓梯間「蟑螂上萬隻」，住隔籬和對面的鄰居深受其害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦