台灣哪裡吸引南韓遊客？網指3點「像去東南亞觀光」 1美食李多慧抵台就光顧

國門開放後，來自不同國家的遊客湧入台灣，不過一位網友卻納悶「南韓人為何會想來台灣旅遊」，原PO指出，南韓在歷史上和台灣沒有往來，南韓也不習慣台灣的飲食口味，讓他實在想不透來台旅遊的原因。網友紛紛討論，認為是因為「距離近、物價相對便宜、為了追星、踩點」，才吸引南韓遊客來台。而關於飲食方面，昨日南韓啦啦隊女神李多慧來台，也讓南韓年輕世代對「台灣飲食」的偏好曝光。

一位網友在PTT上發文表示，自己發現最近台北出現許多南韓觀光客，但南韓人為何會想來台灣旅遊卻讓他匪夷所思，原PO指出，從歷史角度來看，「日本至少是也殖民過台灣五十多年，會想來台灣看看當年的殖民地」，不過南韓在歷史上和台灣沒有什麼往來，許多南韓遊客也不習慣台灣的飲食口味，總會自備泡菜，甚至來台指定吃韓式料理，讓原PO「實在想不透他們為何會想專門來台灣旅遊」。

見此文，許多網友表示，其實最主要的原因是距離近和物價相對便宜，更有網友笑稱「跟你去東南亞觀光的感覺差不多」，「就這附近除了日本大概就台灣了吧」、「距離近啊，日本玩膩了就來台灣」、「感覺跟部分台灣人愛跑港澳一樣意思，近又不用花太多天吧」、「不止台灣，現在東南亞國家都一堆韓國人」、「因為物價便宜，我問韓國人這樣說」。

也有網友指出，近年來台劇、台灣電影在韓國大受歡迎，從「想見你」電影版主演抵韓宣傳時，就能看到南韓粉絲對台灣影劇的熱愛，更有許多南韓粉絲為了追星、踩點飛來台灣，「台劇台影有幾部在韓國很紅，來看拍攝地」、「想見你算紅，韓國人特地跑去台南玩」、「上次在第二市場看到韓國人」。

關於飲食方面，一位網友笑稱南韓人去世界任何角落都會自備泡菜，不過也有人說「認識的南韓年輕人都覺得台灣食物很好吃」。不只南韓遊客，許多南韓明星也對「台灣美食」情有獨鍾，像是Super Junior成員始源尤其熱愛火鍋，一下飛機就直奔「鼎王麻辣火鍋」；而南韓啦啦隊女神李多慧10日抵台後，樂天女孩的官方帳號曬出李多慧大啖「小籠包」的照片，女神露出纖細的「螞蟻腰」，俏皮夾起一顆小籠包，初嘗台灣美食的萌樣融化一片的網友。李多慧今天也在採訪中表示，自己來台灣前做了很多功課，「想吃小籠包、煎餃、珍珠奶茶還有鳳梨酥」，一曝南韓年輕世代對台灣飲食的偏好。