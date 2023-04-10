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妹子自豪「有刮腋毛」 男友卻不屑回1句話惹怒全場女網友：是看過多少個？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友好奇「對女生而言，腋下除毛是否已經普及化？」貼文引起熱議。示意圖／ingimage
女網友好奇「對女生而言，腋下除毛是否已經普及化？」貼文引起熱議。示意圖／ingimage

不只有醫美、保養等方式，現代不少女性也會為了美觀選擇修剪體毛，但近日有女網友在與男友出遊前特意刮除腋毛，未料男友卻語出驚人，透露「妳是我遇過的女生裡唯一下體有毛的」，此言惹怒許多女網友。

這名女網友在Dcard發文分享與男友出遊的談話，兩人晚上躺在飯店床上，她跟男友說「你看，我有刮腋毛」，未料男友卻毫無反應，甚至回她「妳是我遇過的女生裡面唯一下體有毛的」，男友語出驚人令她驚訝不已。

原PO納悶「女生下體除毛是普及化了嗎？我以為都跟我一樣沒有除毛」，她擔心除毛後「長出來刺刺的」會不舒服，便不考慮進行下體除毛，原PO對此相當疑惑但也怕尷尬所以不敢詢問女性友人這類問題。

貼文一出，許多女網友相當氣憤，直言「聽起來很像他遇過很多人」、「我不在意現代女生是不是普遍有除毛，我比較好奇他看過多少女生下體？」、「他那樣講蠻沒禮貌的，講得好像女生除毛是義務一樣⋯他就最好一點毛都沒有」。

也有女網友分享面對除毛這件事的正確態度，「有些人喜歡稍微修一下毛維持整齊就好，有些人喜歡把毛全部除掉，這些都很正常，主要是妳的意願比較重要，選擇妳自己喜歡的方式來就好了，不要為了討好男生去除毛，應該為了妳自己喜歡而除毛而不是為了滿足誰」。

Dcard 情侶

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