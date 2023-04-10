曖昧男「沒把她加進IG摯友」妹子心碎了 過來人曝交往1心思：很正常啦

許多人喜歡使用Instagram（以下簡稱IG）發限時動態分享日常生活，尤其限動還可以設定分享對象僅供「摯友」可見，因此不少人會設定摯友名單分享內心的一面。不過，近日一名女網友和曖昧男一起出門時，意外發現對方沒有把她設成摯友，讓她相當在意「他是在釣魚嗎？還是在我說我壞話？」貼文曝光後引起熱議，不少過來人坦言曖昧對象沒把對方設成摯友「其實是很正常的事」。

這名女網友透過Dcard發文表示，日前她在交友軟體上認識一位男生，兩人聊了一個多月、見過4次面，每次約出去的相處情況也很好，對方個性溫柔、好相處，且曖昧男曾說過喜歡她這種可愛型的女生，令她萌生好感。

不過，就在某次一起出門的時候，她偶然發現曖昧男發了一則IG限動，但在她的IG上卻沒有顯示，意味著她不在曖昧男的摯友名單內，這讓她相當在意，「他是在釣魚嗎？還是在說我壞話？」

許多網友聽了都直言「這是很正常的事」，「如果他真的很喜歡妳幹嘛放妳進摯友，很多人摯友都是在說自己心情不好的事，他要維持形象怎麼可能放妳進去」、「說不定他限動在問『約會該怎麼做才能留下好印象』」、「我的一個男生朋友也是很想在他的曖昧對象前維持酷帥的形象，所以他也不敢把那個對象加入摯友，就怕暴露自己太真實的一面」。

也有不少網友分享交往經驗，「我之前也沒有放我男友，因為我一直在說他有多帥，發跟他的聊天記錄，不敢給他看、很害羞，偷拍他騎車載我之類的」、「真的難說，我也沒有加男友進摯友，摯友名單只有高中幾個朋友」、「曖昧到剛交往，我也不會放女友進摯友，其實要看男生對於摯友使用的時機跟定義吧，不用太執著這種表面的事情～」。