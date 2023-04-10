驚嚇！鄰居「垃圾屋」養老鼠 梯間蟑螂上萬隻 網：大型煉蠱場

好鄰居難求，只要不是儲垃圾可能已經要偷笑。台灣有男生發文抱怨，他住的舊式公寓有鄰居愛囤積垃圾，在屋內養了大量蟑螂和老鼠，導致大樓內外的樓梯間「蟑螂上萬隻」，住隔籬和對面的鄰居深受其害。不過多個政府部門上門都改變不了狀況，而且公寓也沒有管委會處理問題。

照片所見垃圾屋幾乎無路可行，單位內塞滿各式雜物，網驚嘆是「大型煉蠱場」，又提醒如果單位是自置物業而且屋主又將垃圾放在屋內，問題的確很難處理，除非事件已構成公共危險疑慮，才可能有機會讓政府部門介入。

原po在臉書社團「爆料公社」發文，抱怨鄰居家中囤積垃圾，變相「養了」無數的蟑螂和老鼠。他透露自己住在老舊4層式公寓，沒有管委會，其中一名鄰居在屋內囤放大量垃圾，令整間屋都是蟑螂和老鼠，「導致整棟大樓內外樓梯間都蟑螂上萬隻」，住隔籬、對面的鄰居深受困擾。

衛生情況惡劣已有段日子，里長、消防局、環保局等部門職員先後到場查看，但全部無用，而惡鄰條款又只限於有管委會的公寓，令大家很頭痕，急問網民有何方法處理。樓主貼出的照片可見，鄰居的垃圾屋雜物應有盡有，相信不少是撿來的雜物和垃圾，例如麥片袋、袋、帽、破舊毛公仔、膠袋、瓶子，網友都好奇到底那個鄰居怎樣住得下，因為室內連路都看不到。

網友指遇到有圈囤積症的鄰居非常煩人，「他們家就是大型的煉蠱場」、「有這種鄰居也真倒霉，又沒法可開罰」，雖然成立管委會是切實辦法，但也只能管理公共範圍，管不到私人財產的部份，「成立管委會也只能管理公共空間，不如先跟其他住戶找出共識，然後用共識得出來的軟硬實力去面對跟處理」。

不少人認為，如果鄰居是自置物業又只在單位內放垃圾，「真的無法可管，試試提告強制罪」，又或證明他已構成了公共危險疑慮，「惡鄰是無法可管」，可能只能在樓梯附近放殺蟲噴霧。

延伸閱讀：

銀行存款$2200萬做定期 5年後餘額竟只剩$40 男子悉真相崩潰

烏克蘭美女半裸體驗「抓鳳筋」按摩 爽喊做一次回不去：快不行惹

文章授權轉載自《香港01》