快訊

世紀流水席！高雄總鋪師辦200桌「超豪華菜色圖輯曝光」一桌要價2萬以上

文化部忽拍板國漫館 延宕迷航5年後為何2個月快速定案

智庫報告揭中美「新冷戰」 他籲美政府應積極因應

驚嚇！鄰居「垃圾屋」養老鼠 梯間蟑螂上萬隻 網：大型煉蠱場

香港01／ 撰文：李納德
鄰居囤積了大量垃圾，導致大廈出現許多小強老鼠。（圖擷自「爆料公社」）
鄰居囤積了大量垃圾，導致大廈出現許多小強老鼠。（圖擷自「爆料公社」）

好鄰居難求，只要不是儲垃圾可能已經要偷笑。台灣有男生發文抱怨，他住的舊式公寓有鄰居愛囤積垃圾，在屋內養了大量蟑螂和老鼠，導致大樓內外的樓梯間「蟑螂上萬隻」，住隔籬和對面的鄰居深受其害。不過多個政府部門上門都改變不了狀況，而且公寓也沒有管委會處理問題。

照片所見垃圾屋幾乎無路可行，單位內塞滿各式雜物，網驚嘆是「大型煉蠱場」，又提醒如果單位是自置物業而且屋主又將垃圾放在屋內，問題的確很難處理，除非事件已構成公共危險疑慮，才可能有機會讓政府部門介入。

原po在臉書社團「爆料公社」發文，抱怨鄰居家中囤積垃圾，變相「養了」無數的蟑螂和老鼠。他透露自己住在老舊4層式公寓，沒有管委會，其中一名鄰居在屋內囤放大量垃圾，令整間屋都是蟑螂和老鼠，「導致整棟大樓內外樓梯間都蟑螂上萬隻」，住隔籬、對面的鄰居深受困擾。

衛生情況惡劣已有段日子，里長、消防局、環保局等部門職員先後到場查看，但全部無用，而惡鄰條款又只限於有管委會的公寓，令大家很頭痕，急問網民有何方法處理。樓主貼出的照片可見，鄰居的垃圾屋雜物應有盡有，相信不少是撿來的雜物和垃圾，例如麥片袋、袋、帽、破舊毛公仔、膠袋、瓶子，網友都好奇到底那個鄰居怎樣住得下，因為室內連路都看不到。

網友指遇到有圈囤積症的鄰居非常煩人，「他們家就是大型的煉蠱場」、「有這種鄰居也真倒霉，又沒法可開罰」，雖然成立管委會是切實辦法，但也只能管理公共範圍，管不到私人財產的部份，「成立管委會也只能管理公共空間，不如先跟其他住戶找出共識，然後用共識得出來的軟硬實力去面對跟處理」。

不少人認為，如果鄰居是自置物業又只在單位內放垃圾，「真的無法可管，試試提告強制罪」，又或證明他已構成了公共危險疑慮，「惡鄰是無法可管」，可能只能在樓梯附近放殺蟲噴霧。

延伸閱讀：

銀行存款$2200萬做定期 5年後餘額竟只剩$40 男子悉真相崩潰

烏克蘭美女半裸體驗「抓鳳筋」按摩 爽喊做一次回不去：快不行惹

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女嫌棄廚師男友「員工折扣」求婚太小氣 再抱怨「8萬元戒指」網傻眼

結婚是人生大事，許多人因此非常重視也求婚儀式，希望一切完美無缺。《Dcard》上一名女網友便因認為男友求婚「很沒誠意」而發文抱怨，她指男友不但為員工折扣「貪小便宜」選工作地點西餐廳，更讓在場同事起鬨讓她很丟臉、還拿只有八萬多的戒指求婚，讓她心煩表示「回家路上就想分手。」

曖昧男「沒把她加進IG摯友」妹子心碎了 過來人曝交往1心思：很正常啦

許多人喜歡使用Instagram（以下簡稱IG）發限時動態分享日常生活，尤其限動還可以設定分享對象僅供「摯友」可見，因此不少人會設定摯友名單分享內...

驚嚇！鄰居「垃圾屋」養老鼠 梯間蟑螂上萬隻 網：大型煉蠱場

好鄰居難求，只要不是儲垃圾可能已經要偷笑。台灣有男生發文抱怨，他住的舊式公寓有鄰居愛囤積垃圾，在屋內養了大量蟑螂和老鼠，導致大樓內外的樓梯間「蟑螂上萬隻」，住隔籬和對面的鄰居深受其害。

他不解高鐵設「這1站」有何效益？ 網狂搖頭：根本沒人要去

台灣大眾交通運輸工具眾多，其中高鐵快速又便利，成為許多人返鄉、出遊或出差的首選。然而，近日就有一名網友PO文表示，「為何高鐵要...

環島慘遇公主病同伴！不導航跟丟還嗆「法庭見」 眾人全傻眼

出門玩就怕碰上雷隊友！一名女網友在臉書上發文，提到日前與一名女性同伴相約騎車環島，結果對方除了整路不願意幫忙導航，甚至還不小心跟丟，要求原PO折返接她，被拒絕後更揚言提告，而貼文曝光後也掀起討論。

阿伯抽菸討厭「別人摀鼻子經過」 網嗆：吸二手菸還要給好臉色？

吸菸有害健康又會影響他人，日前有女網友表示，男友之前與一位抽菸的阿伯閒聊，阿伯表示不喜歡別人摀住口鼻從身邊經過，認為是故意的，對此許多網友氣憤回應「他不喜歡別人摀鼻子，別人也不喜歡他在自己面前抽煙」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦