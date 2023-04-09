他不解高鐵設「這1站」有何效益？ 網狂搖頭：根本沒人要去

台灣大眾交通運輸工具眾多，其中高鐵快速又便利，成為許多人返鄉、出遊或出差的首選。然而，近日就有一名網友PO文表示，「為何高鐵要南延到屏東？坐到左營轉台鐵不就好了，到底對高鐵有啥效益？」貼文掀起大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文詢問，高鐵為何還要南延到屏東？坐到左營站再轉台鐵不就好了，南延到底對高鐵有啥效益？讓他感到非常疑惑，因此忍不住上網發問「高鐵增設屏東站到底要幹嘛？」

貼文一出，立刻引發網友熱議，紛紛留言「要延伸到墾丁吧」、「炒地皮啊，去看看延伸的那段跟笑話一樣」、「潮州站不設，設在屏東，擺明就是…」、「用膝蓋想都知道沒效益，蓋到墾丁我沒話說，但拐個彎到同緯度的屏東市區是怎樣，火車是班班客滿了嗎？」、「大家都是去墾丁，不知道坐到屏東市幹嘛」、「屏東站不如蓋在潮州、恆春，解決墾丁塞車問題」。

此外，還有網友提到，「新增屏東不如新增花東，根本沒人要去屏東」、「設站本身不是問題，但選了一個奇怪的地方」、「高鐵設一堆沒人的站就失去意義了，變成跟台鐵一樣幹嘛？」、「其實當年照原計畫拉到高雄車站就好，高鐵本該一大區域一站就好」。