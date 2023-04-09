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阿伯抽菸討厭「別人摀鼻子經過」 網嗆：吸二手菸還要給好臉色？

聯合新聞網／ 綜合報導
有一位阿伯表示吸菸時不喜歡他人摀口鼻經過。圖片來源／Ingimage
有一位阿伯表示吸菸時不喜歡他人摀口鼻經過。圖片來源／Ingimage

吸菸有害健康又會影響他人，日前有女網友表示，男友之前與一位抽菸的阿伯閒聊，阿伯表示不喜歡別人摀住口鼻從身邊經過，認為是故意的，對此許多網友氣憤回應「他不喜歡別人摀鼻子，別人也不喜歡他在自己面前抽菸」。

有女網友在PTT發文表示，日前男朋友與一位抽菸的阿伯閒聊，阿伯表示「不喜歡在抽菸的時候看到別人摀鼻子，擺明故意要讓他看」，認為可以憋氣走過去就好，對此原PO質疑「如果不是他們先抽菸臭到別人，別人也不用摀住口鼻」，因此詢問網友想法。

貼文一出，許多網友回應，「再反過來想，若不是大家討厭菸味，阿伯就沒這個煩惱了」、「我也不喜歡我在室外呼吸時看到有人在一旁抽菸，擺明是抽給我看的」、「阿伯自己菸味影響別人，還要別人顧及他的心情」、「他不喜歡別人摀鼻子，別人也不喜歡他在自己面前抽菸」、「阿伯可以閉眼抽菸」。

還有人氣憤回應，「被迫吸二手菸還需要擺好臉色嗎？」、「就是故意給他看的不行嗎？抽菸還怕別人說臭」、「陽台抽菸的也很討厭」、「辦公大樓樓下吸菸區也很可怕，經過都一陣菸味直竄過來，憋氣憋到撐不過那個範圍」；也有人表示「以前會憋氣，後來看到有人直接大力搧風外加大聲說『好臭』，而抽菸的人默默熄掉後，自己就把這招學起來」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸

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