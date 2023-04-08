第一次出國！他問「選日本或韓國」網秒刷一排：當然是它

剛過了清明5天連假，再來要比較長的連假為端午連假，只要多請3天就可以放8天連假，已經有不少人安排出國旅遊。有網友發問，有朋友從來沒有出國過，如果要選「日本」或是「韓國」當第一次出國的地方，該選哪個好，網友馬上「刷一排」這國。

網友在PTT發文表示，身邊有朋友從來沒有出過國，最近看各國開始開放觀光，想來想去就是「日本」和「韓國」比較想去，因此想問問鄉民，如果是選一個地方當第一次出國的地方，哪一個會比較好？

此文一出馬上引起網友熱議，選「日本」的人幾乎一面倒，「這兩個選，第十次也會是日本」、「都去過的人表示，日本，真心不騙，韓國歐巴是我的菜，但真的日本好玩，韓國容易膩」、「日本，至少可以看懂漢字」、「秒選日本」、「韓國去過一次，不會再去了」、「絕對日本，人友善、氛圍好」。

不過也有人認為，「對哪個國家比較有興趣就去哪個國家」、「選韓國，比較會有出國感覺」、「預算較少可以先去韓國」、「釜山疫情前一堆東西好吃」、「除非你要去追星或整形」。