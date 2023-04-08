行人地獄再上演？ 新竹女過斑馬線被撞趴地 網怒轟：完全沒看路

台灣交通對行人的不友善長期為人詬病，有網友近期分享車禍影片，有名女子行經新竹市寶山路，準備跨越斑馬線，但卻被一輛右轉車直接撞上，當場癱軟倒臥地上，雖然駕駛有下車關心，仍引起不少網友熱議，痛批駕駛完全沒看路。

有網友在臉書「新竹爆料公社」貼出車禍影片，一名女子本月7日下午5時許行經新竹市東區寶山路，她行走在斑馬線上準備要到對向時，卻被一輛準備右轉的黑色轎車徑直撞上，女子遭撞後先是趴臥在引擎蓋上，隨後倒臥在地上，起不了身，轎車駕駛見狀立即上前關心。

原PO則感嘆，「唉，行人地獄，希望妳平安無事」，影片一出後，不少網友也砲轟駕駛行徑，「這麼不上心還是別開車了吧」、「過失傷害起碼賠10萬」、「ㄧ再宣導要禮讓行人過完斑馬線的，差那幾分鐘嗎？無語了」、「這可能在玩手機吧，超不專心的，人這麼大都沒看到」、「這也能撞上？該重考了」。

不過，有網友則表示，「完美的斑馬線設計應該離路口10公尺以上，對駕駛人及行人都比較有安全保障」、「A柱太粗？」、「馬路人車分燈是有效解決人車安全的唯一方法，車都會有死角的」。