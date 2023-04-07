女大生騎車遇臨檢 員警手勢讓她以為能離開卻遭喝斥

警察偶爾會在路上實施臨檢，為的就是遏止酒駕歪風，或者揪出違法上路的駕駛。有一名女大生日前騎車遇到路檢，但她騎到員警前面時，看到對方沒說什麼，以為可以離開了，沒想到準備要騎去時卻被員警喝止，讓女大生滿頭問號。

女大生在Dcard以「現在的警察好兇」為題發文，她說自己騎車的資歷不到一年，在路上也只遇過一兩次臨檢，「都是沒有攔下來，直接騎走的那種」。不過日前她又遇到酒測臨檢，於是遠遠地就放慢速度並看到員警揮舞指揮棒，但揮舞的幅度不大，讓女大生不知道是要她走還是停下來。

為了以防萬一，女大生還是慢慢地騎到員警面前，但對方沒有說什麼，讓她以為應該是可以直接騎走，沒想到就在準備催油門離開時，員警大聲地叫住她，還用很兇的口氣說「我有讓妳走嗎？緊張什麼」，讓女大生滿頭問號地說「我看不懂你剛剛那是什麼意思？」

員警要她將安全帽面罩拉開，看了一下後就要她離開，讓女大生無奈又無言，「我能理解警察任務在身，但可不可以不要那麼兇（真的是被警察嚇到有點委屈）」。

貼文引來不少討論，「感覺他們心情不太好」、「還真的是少數，我都超有禮貌欸，確認完畢就手勢表明可以離開」、「不管開車騎車，不確定的話一定要馬上問對方，最好怕對方聽不到用喊的， 警察反而會跟你很客氣的說明狀況，不要去揣測他們想什麼，有問題直接問，態度禮貌配合就好了」、「講真的警察也需要點威嚴啊，每個都好聲好氣誰還會怕警察」。

但也有人幫員警說話，「如果是我的話，我會覺得前面這個騎機車的是不是假意配合要停車受檢，然後又要加速逃跑。我遇過很多次了，我也會不高興，其實現在警察還好了，以前的警察才兇」、「因為妳不在這個崗位上，沒辦法理解為何我們的態度需要這麼嚴肅，妳根本不會知道妳要攔查的車輛為什麼要跑」、「妳可以把它想成那是一種偽裝，一般人可能不理解，執勤時先震攝對方，這樣能避免延伸一些不必要的外務產生」。