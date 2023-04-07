給別人載坐汽車後座不禮貌！網建議「優先順序」：除非是上司

乘車禮儀知多少？近日有網友因先前不愉快的乘車經驗，因而好奇「給人載坐後座很不禮貌嗎？」，對此許多網友指出，坐後座本來就不禮貌，有些人會在意被當成司機，優先順序為：「副駕駛座>左後座>右後座」，除非是上司則倒過來，並建議可以事先問清楚。

有網友在PTT發文表示，過去曾擔任活動的工作人員，當時主管請友人幫忙載工讀生至指定地點，未料原PO上車後，坐在後座，對方竟然暴怒，他補充當下只是覺得後座比較空，此外自己也不會開車、沒駕照，無法擔任「副駕駛」提供行駛上的幫助，因此不解詢問「坐前面後面會差很多嗎？給人載坐後座很不禮貌嗎？」

貼文一出，許多網友表示確實是禮貌問題，「有人會在意被當成司機」、「前座能坐，坐後座本來就很不禮貌，又不是司機，而且車子的座位有分次序的」、「優先度：副駕>左後>右後，除非你是上司就倒過來」、「有些人很重視這種優先度的東西，記一下不會太壞事」、「駕駛如沒特別說，都是先坐副駕」。

不過也有其他人留言，「不熟的人直接坐副駕才奇怪吧」、「給別人載，還是問一下，就不要再遇到一個會在意的」、「先問一下是禮貌，也因為有人會在意，但是為了這個就暴怒也沒什麼修養」、「對工讀生有什麼好計較的，我也不喜歡不熟的人坐副駕」、「工作場合的話會介意，但是不會暴怒，能跟對方溝通就溝通，載家人朋友就隨便」。