56年前就有代購！祖厝挖出長輩「家書」 分析日本大廠這產品超詳細

一位網友清明節返鄉回祖厝，挖出不少家族長輩遺留的書信、資料。圖擷自《爆廢公社》

許多人趁清明節連假返鄉祭祖，一位網友返鄉時，在幾乎快成廢墟的祖厝裡，找到上一代家族成員的家書，以及長輩的考試證，上網分享希望家族後代能看到這些珍貴的資料，沒想到，貼文曝光後，後代兒孫果真現身了。

一位網友在《爆廢公社》發文寫道，清明節時返回快成廢墟的彰化祖厝，在腐爛潮濕的皮箱中，翻出56年前家族成員寫的家書、老照片，還有長輩應試的考試證、碩士論文，資料相當珍貴。翻閱族譜後，發現長輩們若在世，應也已80多歲了，而且族譜也備註都已移居美國，原PO將資料分享上網，希望藉由社群媒體的力量，「大房的後代們能看到這些文獻」。

從原PO貼出的照片中，看出木造建築的祖厝因缺乏維護，內部結構損壞、雜草叢生，但仍看得出建物本體的精湛工藝，還有民國49年「林哲雄」先生參加律師高等檢定考試入場證，以及民國53年就讀國立臺灣大學化學研究所的碩士論文，內容為探討「極化率與異分子聚合之研究」，超高學歷令網友驚嘆「真的是學霸」。

另外，還有「周佑蓮」女士從日本寫給「林哲雄」先生的家書，信中除了表達自己即將回國，期待與親愛的人見面的喜悅外，還對朋友託買SONY高級錄音機的「任務」，鉅細靡遺地分析不同型號的價格、重量的差異，非常盡責，讓人驚訝原來56年前代購業務就已興起，「這大概是最早期的日本代購」。原PO表示，那台56年前購自日本的SONY高級錄音機，「已經堆在瓦礫堆中了…」。最後，還有長輩們當年拍攝的生活照，「佑蓮」女士還在照片背後，以中、日文說明照片內容、背景，以及在日本讀書時的生活點滴。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛讚嘆「整間房子都是寶」、「超級珍貴的書信，光是閱讀就能讓人感受到當時的時空背景」、「念化工還能考律師，也太強了！論文還是用毛筆手寫的，太厲害了」、「身兼法界及化學界的先驅…真的是學霸！」、「老婆還去日本留學真猛」、「那個年代這些經歷根本就是上流社會領導人物」。

但最令人意外的是，真的如原PO的祈願，真的有兒孫現身！一位網友留言稱「林哲雄」先生是他的大舅公，聽阿嬤說周佑蓮女士已在去年過世，表示阿嬤是「哲雄的妹妹」，看到原PO貼出的照片感觸很深。最後原PO也在貼文中證實，留言者真的是「寄信者周佑蓮伯母的親屬」。

圖擷自《爆廢公社》

圖擷自《爆廢公社》

圖擷自《爆廢公社》

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