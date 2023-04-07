快訊

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

前員工爆料！特斯拉「車載鏡頭影片」大量外流 車主全裸影片瘋傳

自稱「斷片全忘了」汐止醉漢勒斃運將 地院裁准羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

56年前就有代購！祖厝挖出長輩「家書」 分析日本大廠這產品超詳細

聯合新聞網／ 綜合報導
長輩到日本留學即將回國，友人託買日本SONY電子產品。圖擷自《爆廢公社》
長輩到日本留學即將回國，友人託買日本SONY電子產品。圖擷自《爆廢公社》

一位網友清明節返鄉回祖厝，挖出不少家族長輩遺留的書信、資料。圖擷自《爆廢公社》
一位網友清明節返鄉回祖厝，挖出不少家族長輩遺留的書信、資料。圖擷自《爆廢公社》

許多人趁清明節連假返鄉祭祖，一位網友返鄉時，在幾乎快成廢墟的祖厝裡，找到上一代家族成員的家書，以及長輩的考試證，上網分享希望家族後代能看到這些珍貴的資料，沒想到，貼文曝光後，後代兒孫果真現身了。

一位網友在《爆廢公社》發文寫道，清明節時返回快成廢墟的彰化祖厝，在腐爛潮濕的皮箱中，翻出56年前家族成員寫的家書、老照片，還有長輩應試的考試證、碩士論文，資料相當珍貴。翻閱族譜後，發現長輩們若在世，應也已80多歲了，而且族譜也備註都已移居美國，原PO將資料分享上網，希望藉由社群媒體的力量，「大房的後代們能看到這些文獻」。

從原PO貼出的照片中，看出木造建築的祖厝因缺乏維護，內部結構損壞、雜草叢生，但仍看得出建物本體的精湛工藝，還有民國49年「林哲雄」先生參加律師高等檢定考試入場證，以及民國53年就讀國立臺灣大學化學研究所的碩士論文，內容為探討「極化率與異分子聚合之研究」，超高學歷令網友驚嘆「真的是學霸」。

另外，還有「周佑蓮」女士從日本寫給「林哲雄」先生的家書，信中除了表達自己即將回國，期待與親愛的人見面的喜悅外，還對朋友託買SONY高級錄音機的「任務」，鉅細靡遺地分析不同型號的價格、重量的差異，非常盡責，讓人驚訝原來56年前代購業務就已興起，「這大概是最早期的日本代購」。原PO表示，那台56年前購自日本的SONY高級錄音機，「已經堆在瓦礫堆中了…」。最後，還有長輩們當年拍攝的生活照，「佑蓮」女士還在照片背後，以中、日文說明照片內容、背景，以及在日本讀書時的生活點滴。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛讚嘆「整間房子都是寶」、「超級珍貴的書信，光是閱讀就能讓人感受到當時的時空背景」、「念化工還能考律師，也太強了！論文還是用毛筆手寫的，太厲害了」、「身兼法界及化學界的先驅…真的是學霸！」、「老婆還去日本留學真猛」、「那個年代這些經歷根本就是上流社會領導人物」。

但最令人意外的是，真的如原PO的祈願，真的有兒孫現身！一位網友留言稱「林哲雄」先生是他的大舅公，聽阿嬤說周佑蓮女士已在去年過世，表示阿嬤是「哲雄的妹妹」，看到原PO貼出的照片感觸很深。最後原PO也在貼文中證實，留言者真的是「寄信者周佑蓮伯母的親屬」。

圖擷自《爆廢公社》
圖擷自《爆廢公社》

圖擷自《爆廢公社》
圖擷自《爆廢公社》

圖擷自《爆廢公社》
圖擷自《爆廢公社》

圖擷自《爆廢公社》
圖擷自《爆廢公社》

圖擷自《爆廢公社》
圖擷自《爆廢公社》

代購 清明節

相關新聞

超極簡生活曝！44k男省錢住凶宅、斷食法 網傻：活得太辛苦

還能再省嗎？一名男網友表示，自己文組畢業後在台北工作，每個月薪水4萬4，為了省錢租的房子還是凶宅，伙食費也用斷食法來省錢，靠著「極簡生活」每個月能存3萬1，但許多人看完他的省錢方式後，紛紛感嘆「生活也太辛苦」，不過他仍好奇，「還能再從哪下手節流？」。

朋友違停他卻被開單！找老婆來移車竟又吃一張罰單

交通違規會被警察開單，不過近日有網友的朋友車子違規停車，警察卻是開罰他併排停車，他不解「車主不是我，違停的也不是我，我甚至沒有駕照，為什麼是對我開單？」警察卻只回一句「去申訴啊！」

56年前就有代購！祖厝挖出長輩「家書」 分析日本大廠這產品超詳細

許多人趁清明節連假返鄉祭祖，一位網友返鄉時，在幾乎快成廢墟的祖厝裡，找到上一代家族成員的家書，以及長輩的考試證，上網分享希望家族後代能看到這些珍貴的資料，沒想到，貼文曝光後，後代兒孫果真現身了。

哪國人最愛台灣「家樂福」！冠軍出爐超意外 網笑翻：日本有強迫症？

近日，有網友分享去逛家樂福時，發現賣場裡擺放公告看板，統計來自各國國家的人數，結果來台逛家樂福最多的外國人竟是「韓國」，不過看板上還有一大亮點，意外釣出日本人的民族性，整齊的貼法與其他國家形成超強對比，讓網友們笑說「日本人去到哪裡果然都很日本啊」。

網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照 網怒斥：丟臉丟到國外去

時裝模特兒林倩在社群軟體Instagram上擁有31萬名粉絲，近日她分享出國旅遊的美照，想不到她為了拍照，竟把飯店房內的床墊拖到陽台，還表示「退房前自己造景，夢幻程度更上一層樓」，誇張行徑讓網友痛罵「丟臉丟到國外去」。

做8年沒遇過！他開160km到機場慘遭港女放鳥 香港人羞愧道歉

隨著邊境限制放寬，越來越多觀光客搭飛機來台灣旅遊，其中不少人都會選擇機場接送服務。不過，一名台中包車業者在臉書上發文，表示自己當天開了160公里到機場接客人，結果對方卻以飛機提早抵達為由，臨時取消包車服務，讓他感到相當傻眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦