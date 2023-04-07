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哪國人最愛台灣「家樂福」！冠軍出爐超意外 網笑翻：日本有強迫症？

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，有網友分享去逛家樂福時，發現賣場裡擺放公告看板，統計來自各國國家的人數。本報資料照
近日，有網友分享去逛家樂福時，發現賣場裡擺放公告看板，統計來自各國國家的人數。本報資料照

近日，有網友分享去逛家樂福時，發現賣場裡擺放公告看板，統計來自各國國家的人數，結果來台逛家樂福最多的外國人竟是「韓國」，不過看板上還有一大亮點，意外釣出日本人的民族性，整齊的貼法與其他國家形成超強對比，讓網友們笑說「日本人去到哪裡果然都很日本啊」。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見家樂福在賣場裡擺放一個直立式看板，上面寫著「麻煩協助我們做外籍旅客國籍調查」，看板右上方有紅色圓點貼紙，而統計結果出爐，最多來台逛家樂福的外國旅客竟是「韓國」，其次則是「香港」、「新加坡」等國家。

近日，有網友分享去逛家樂福時，發現賣場裡擺放公告看板，統計來自各國國家的人數。圖擷取自臉書社團「路上觀察學院」
近日，有網友分享去逛家樂福時，發現賣場裡擺放公告看板，統計來自各國國家的人數。圖擷取自臉書社團「路上觀察學院」

然而，看板上還有一大亮點，只見「日本人」直接大展民族性，超整齊的投票貼法，引發網友們熱議，「那兩個不合群的一定是沖繩人，不然就是B型」、「日本的超整齊我快笑死，強烈對比」、「離開之前，還把整個賣場都打掃乾淨了」、「日本人太好笑了，強迫症上線」、「日本人連貼貼紙也這麼有規矩…他們的潛規則真的很嚴重呢」。

事實上，韓國人來台愛逛家樂福是有原因的，因為家樂福早在2006年就已退出韓國市場，因此不少韓國人會安排來台朝聖家樂福，其中又以鄰近西門商圈的桂林店最夯，有網友就表示「桂林店真的好多韓國人，疫情前更誇張，每次去都會有種去韓國逛超市的感覺」。

家樂福

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