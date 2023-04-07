快訊

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

前員工爆料！特斯拉「車載鏡頭影片」大量外流 車主全裸影片瘋傳

自稱「斷片全忘了」汐止醉漢勒斃運將 地院裁准羈押禁見

朋友違停他卻被開單！找老婆來移車竟又吃一張罰單

聯合新聞網／ 綜合報導
朋友違規，警察卻對他開單。警察示意圖。圖／Ingimage
朋友違規，警察卻對他開單。警察示意圖。圖／Ingimage

交通違規會被警察開單，不過近日有網友的朋友車子違規停車，警察卻是開罰他併排停車，他不解「車主不是我，違停的也不是我，我甚至沒有駕照，為什麼是對我開單？」警察卻只回一句「去申訴啊！」

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，近日他的朋友將車子停在他家樓下，由於發現警察要開單，他便下樓查看，並告訴警察「車主等等會回來移車」，不過警察回答「來不及了」，然而卻不是開違停罰單，而是開他本人併排停車。

該網友不解表示，車子違停應該開罰車主，但他不是車主，也不是他駕駛車輛違停，只是認識車主罷了。接著警察要求他找人移車，他便請他的老婆前來移車，想不到老婆到場後，警察跟她要駕照後，又對她開了一張併排停車的罰單。

該網友老婆拒簽罰單，他詢問警察「是你叫我們找有駕照的人來移車，怎麼開他罰單？」警察則甩鍋「這是兩件案件，不服就去申訴」。他無奈表示，「車子車主不是我們的，也不是我們夫妻違停，開我們一人一張紅單合理嗎？我還沒駕照，後續是不是監理站又要補開我一張無照駕駛？」

其他網友則留言「警察其實沒錯欸，因為你拿駕照給他啊，他當然開你嘍，在那種情況你不應該拿駕照給警察的，你只能說抱歉喔，請等車主回來或者是請他直接開車子，不然你又如何證明這台車不是你開的，所以，試著申訴吧，下次有這種狀況就先開錄影紀錄，才能保障自己的權利」。

警察 違停 罰單 交通違規 爆怨公社

延伸閱讀

昔同窗棄醫牙讀台大「這系」 十年後現況掀熱議：沒一個後悔

客自帶杯子被告知「沒折扣」 下秒舉動讓早餐店員傻了：假環保？

他見台鐵60元便當縮水「肉小飯少」 眾人點名2菜色：根本佛心

南韓正妹穿比基尼遊小琉球 女友人超傲人身材更吸睛

相關新聞

超極簡生活曝！44k男省錢住凶宅、斷食法 網傻：活得太辛苦

還能再省嗎？一名男網友表示，自己文組畢業後在台北工作，每個月薪水4萬4，為了省錢租的房子還是凶宅，伙食費也用斷食法來省錢，靠著「極簡生活」每個月能存3萬1，但許多人看完他的省錢方式後，紛紛感嘆「生活也太辛苦」，不過他仍好奇，「還能再從哪下手節流？」。

朋友違停他卻被開單！找老婆來移車竟又吃一張罰單

交通違規會被警察開單，不過近日有網友的朋友車子違規停車，警察卻是開罰他併排停車，他不解「車主不是我，違停的也不是我，我甚至沒有駕照，為什麼是對我開單？」警察卻只回一句「去申訴啊！」

56年前就有代購！祖厝挖出長輩「家書」 分析日本大廠這產品超詳細

許多人趁清明節連假返鄉祭祖，一位網友返鄉時，在幾乎快成廢墟的祖厝裡，找到上一代家族成員的家書，以及長輩的考試證，上網分享希望家族後代能看到這些珍貴的資料，沒想到，貼文曝光後，後代兒孫果真現身了。

哪國人最愛台灣「家樂福」！冠軍出爐超意外 網笑翻：日本有強迫症？

近日，有網友分享去逛家樂福時，發現賣場裡擺放公告看板，統計來自各國國家的人數，結果來台逛家樂福最多的外國人竟是「韓國」，不過看板上還有一大亮點，意外釣出日本人的民族性，整齊的貼法與其他國家形成超強對比，讓網友們笑說「日本人去到哪裡果然都很日本啊」。

網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照 網怒斥：丟臉丟到國外去

時裝模特兒林倩在社群軟體Instagram上擁有31萬名粉絲，近日她分享出國旅遊的美照，想不到她為了拍照，竟把飯店房內的床墊拖到陽台，還表示「退房前自己造景，夢幻程度更上一層樓」，誇張行徑讓網友痛罵「丟臉丟到國外去」。

做8年沒遇過！他開160km到機場慘遭港女放鳥 香港人羞愧道歉

隨著邊境限制放寬，越來越多觀光客搭飛機來台灣旅遊，其中不少人都會選擇機場接送服務。不過，一名台中包車業者在臉書上發文，表示自己當天開了160公里到機場接客人，結果對方卻以飛機提早抵達為由，臨時取消包車服務，讓他感到相當傻眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦