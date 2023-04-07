朋友違停他卻被開單！找老婆來移車竟又吃一張罰單

交通違規會被警察開單，不過近日有網友的朋友車子違規停車，警察卻是開罰他併排停車，他不解「車主不是我，違停的也不是我，我甚至沒有駕照，為什麼是對我開單？」警察卻只回一句「去申訴啊！」

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，近日他的朋友將車子停在他家樓下，由於發現警察要開單，他便下樓查看，並告訴警察「車主等等會回來移車」，不過警察回答「來不及了」，然而卻不是開違停罰單，而是開他本人併排停車。

該網友不解表示，車子違停應該開罰車主，但他不是車主，也不是他駕駛車輛違停，只是認識車主罷了。接著警察要求他找人移車，他便請他的老婆前來移車，想不到老婆到場後，警察跟她要駕照後，又對她開了一張併排停車的罰單。

該網友老婆拒簽罰單，他詢問警察「是你叫我們找有駕照的人來移車，怎麼開他罰單？」警察則甩鍋「這是兩件案件，不服就去申訴」。他無奈表示，「車子車主不是我們的，也不是我們夫妻違停，開我們一人一張紅單合理嗎？我還沒駕照，後續是不是監理站又要補開我一張無照駕駛？」

其他網友則留言「警察其實沒錯欸，因為你拿駕照給他啊，他當然開你嘍，在那種情況你不應該拿駕照給警察的，你只能說抱歉喔，請等車主回來或者是請他直接開車子，不然你又如何證明這台車不是你開的，所以，試著申訴吧，下次有這種狀況就先開錄影紀錄，才能保障自己的權利」。