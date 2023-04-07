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網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照 網怒斥：丟臉丟到國外去

網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照 網怒斥：丟臉丟到國外去

聯合新聞網／ 綜合報導

時裝模特兒林倩在社群軟體Instagram上擁有31萬名粉絲，近日她分享出國旅遊的美照，想不到她為了拍照，竟把飯店房內的床墊拖到陽台，還表示「退房前自己造景，夢幻程度更上一層樓」，誇張行徑讓網友痛罵「丟臉丟到國外去」。

一名網友在論壇Dcard以「林倩在國外飯店這樣做⋯？」為題發文，文內附上兩張林倩的照片，只見陽台上擠著一張床墊，照片上寫著「退房前自己造景，夢幻程度更上一層樓，快沒時間了，披薩吃很快」，兩張照片分別是她站在床墊上吃披薩，還有側躺撩髮吃披薩的模樣。

網紅為了拍照把床墊拖進陽台。圖擷自Dcard
網紅為了拍照把床墊拖進陽台。圖擷自Dcard

發文網友傻眼表示「這樣把床鋪拖到陽台拍照也太誇張了吧？」其他網友也留言「拜託不要丟臉丟到國外去好嗎」、「我只在乎最後有沒有搬回去，其他床墊、床單、枕頭都會清洗，只是床鋪有沒有歸位」、「為了拍照想紅無所不用其極」、「看看那個被擠爆的床墊，一點美感都沒有」。

還有網友留言「其實真的沒有很好看，感覺太擠了，單純站在陽台上吃披薩就很好呀」、「副業是搬家工人嗎」、「真的沒必要為了拍假掰照這樣，人生好可悲」、「為什麼會認為有放回去移回去就好了？這是床，不是只是張椅子耶，是床欸！真的不離譜嗎？」、「超沒衛生，陽台很髒欸，接觸外面的灰塵有的沒的」。

模特兒 Dcard Instagram

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