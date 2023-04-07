花120元買一盒水煮章魚 份量少到讓他無言「我被當盤子？」

近日物價不斷上漲，民眾紛紛感嘆錢越來越薄，買東西都要精打細算才不會吃虧，但有網友卻發文抱怨花了120元買了一盒汆燙章魚，沒想到打開盒子一看差點昏倒，章魚份量少得可憐，讓他疑惑地想問自己是不是被坑了？

原PO在Dcard以「這樣120塊會很盤嗎？」為題發文，他PO出自己日前買的汆燙章魚照片，只見盒子打開後裡面的章魚僅少少地幾片，跟盒子空間大小相比明顯感覺到章魚份量稀少。原PO說自己不知道章魚的行情，於是上網詢問大家「我有被當盤子嗎？」

不少鄉民看了也覺得太誇張，「盤爆」、「120我選擇吃兩盒章魚燒」、「這不如買生的自己用，反正也只是簡單烹調沒什麼技術成分」、「基隆夜市買也沒這麼少」、「好貴…120可以買兩隻烤章魚了」、「自己去買一隻章魚也大概200-300而已」。

還有人說「以壽司郎當標準來看，應該是可以接受」、「如果切成4份，一份30元的量以台灣來說還可以接受」、「沒辦法，不然你自己去買來切」、「這個我在老家吃都免費的」、「章魚在台灣本土都很小隻，你這個是大陸進口的，台灣市場很萎縮，最上游也不太好合作，所以下盤商人很多 ，那就是薄好幾層，小吃店用量也不大，所以很難拿到很好的價錢」。