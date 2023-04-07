做8年沒遇過！他開160km到機場慘遭港女放鳥 香港人羞愧道歉

隨著邊境限制放寬，越來越多觀光客搭飛機來台灣旅遊，其中不少人都會選擇機場接送服務。不過，一名台中包車業者在臉書上發文，表示自己當天開了160公里到機場接客人，結果對方卻以飛機提早抵達為由，臨時取消包車服務，讓他感到相當傻眼。

一名台中包車業者日前在臉書上發文，「想不到這件事發生在我本人身上，第一次被放鴿子（爽約），而且是在偏遠的桃園機場」。從截圖的對話紀錄可以看見，一名香港女乘客事先預約包車，4月4日要從桃園機場前往宜蘭礁溪某溫泉飯店，雙方也約好接送地點、時間，以及收費。

沒想到，業者當天抵達機場才收到這名香港女乘客的訊息，表示因為飛機提早抵達，所以已經自己購買別的車票，下次有機會再預約包車服務。業者坦言提前1、2天取消都是可以接受的，但到了機場才被告知，感受實在不太好，「做這行8年，第一次讓我遇到這樣的人，怎麼會好意思讓人家開了160公里、2個小時的路程，真的是很可惡」。 乘客以飛機提早抵達為由，臨時取消包車服務。圖擷自台中包車-智祥旅遊團隊

貼文底下吸引大量回應，不少香港網友紛紛替同鄉道歉，「身為香港人覺得超級丟臉，真的非常抱歉…你竟然還這麼好，幫她打上馬賽克」、「聽到都覺得抱歉，不是每位香港人都這樣，不過這種人很自私」、「為什麼香港人做生意一定要收訂金？因為香港人太沒口齒（沒有信用），永遠以自己方便為先，下次接到香港人的預約，必須先收一半訂金，我作為一個香港人，說聲對不起」。