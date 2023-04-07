什麼東西國外超貴台灣「超便宜？」 網提兩樣：不是薪水或人力

物價不斷在上漲，大家都越來越注重買東西時的CP值。又由於台灣匯率低、許多消費品仰賴進口，大部分東西在國外買都比較便宜。有網友因此好奇在PTT上好奇發問，「有沒有反過來的情況？」引起網友熱烈討論。

該網友說，很多東西在台灣非常貴，台灣人都被「當成盤子」，但其實在其他國家都超便宜。但除了大家常在說的「人力、人命」以外，還有什麼東西是台灣比較便宜的？許多人紛紛提供答案「臺式料理」、「交通違規的罰單」、「水電油」、「水果」、「台灣手機網路費很便宜」。

而最多人認為的答案是醫療和大眾運輸，「捷運很便宜，日本交通費不是很貴嗎」、「公車，國外很少起跳15元的」、「醫療」、「牙醫費用」、「我視網膜剝離當天掛號雷射，也只花一千出頭」、「健保給付」。