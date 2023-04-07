快訊

推特沒了「柴犬狗來富」助威！換回藍鳥Logo 馬斯克愛的「狗狗幣」跌慘了

提早學注音贏了嗎？解決小一生家長焦慮 教授點出2關鍵

引人聯想？中共航警單位今在廣東珠江口射擊訓練

什麼東西國外超貴台灣「超便宜？」 網提兩樣：不是薪水或人力

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。本報系資料庫
示意圖。本報系資料庫

物價不斷在上漲，大家都越來越注重買東西時的CP值。又由於台灣匯率低、許多消費品仰賴進口，大部分東西在國外買都比較便宜。有網友因此好奇在PTT上好奇發問，「有沒有反過來的情況？」引起網友熱烈討論。

該網友說，很多東西在台灣非常貴，台灣人都被「當成盤子」，但其實在其他國家都超便宜。但除了大家常在說的「人力、人命」以外，還有什麼東西是台灣比較便宜的？許多人紛紛提供答案「臺式料理」、「交通違規的罰單」、「水電油」、「水果」、「台灣手機網路費很便宜」。

而最多人認為的答案是醫療和大眾運輸，「捷運很便宜，日本交通費不是很貴嗎」、「公車，國外很少起跳15元的」、「醫療」、「牙醫費用」、「我視網膜剝離當天掛號雷射，也只花一千出頭」、「健保給付」。

延伸閱讀

客自帶杯子被告知「沒折扣」 下秒舉動讓早餐店員傻了：假環保？

住「天龍國」要買車嗎？網指2缺點苦勸：全台最不需要車的地方

「品冠旅遊」搞丟護照！一家4口連假花15萬出國卡關 慘被丟包小港機場

物價漲不停！台中2塊油豆腐45元 他崩潰「台灣還能不能生活」

相關新聞

什麼東西國外超貴台灣「超便宜？」 網提兩樣：不是薪水或人力

物價不斷在上漲，大家都越來越注重買東西時的CP值。又由於台灣匯率低、許多消費品仰賴進口，大部分東西在國外買都比較便宜。有網友因此好奇在PTT上好奇發問，「有沒有反過來的情況？」引起網友熱烈討論。

「品冠旅遊」搞丟護照！一家4口連假花15萬出國卡關 慘被丟包小港機場

清明連假長達五天，不少民眾會規畫出國旅遊，不過一名網友卻抱怨，因旅行社疏失搞丟護照，導致一家4口到機場才驚覺無法出國，甚至還被旅行社丟包在機場，直到開工仍沒辦法找回護照。對此，旅行社人員也貼出致歉函表達歉意，並全額退費，另外依約賠償一倍旅費。

物價漲不停！台中2塊油豆腐45元 他崩潰「台灣還能不能生活」

許多民眾都對於物價上漲很有感，以前可以百元解決一餐，現在就算吃路邊攤也有些困難。一名網友在臉書上發文，提到自己在台中某間炒麵店點了一碗油豆腐，結果竟然要價45元，令他傻眼直呼「連低廉的油豆腐都這種天價，台灣還能不能生活」。

住「天龍國」要買車嗎？網指2缺點苦勸：全台最不需要車的地方

住「天龍國」買車真的好嗎？有網友指出，台北大眾運輸工具十分發達，且若是開車，通勤時間又會擠得水洩不通，讓他不禁疑問「住台北不用買車是真的嗎」？貼文一出，不少網友紛紛苦勸買車有「兩大缺點」，不過也有人提出，應該依照自身需求評估是否需要購車。

他錄取台大「頂尖志願」卻遭學長姐狂勸退 網反曝：真的很吃香

大學個人申請第一階段篩選結果日前揭曉，考生幾家歡樂幾家愁。對此，就有一名男網友PO文表示，放榜錄取第一志願台大...

花一萬塊買跑鞋他憂「太奢侈」 網解釋：為一目的就可以

鞋子不但是平日服裝搭配的重要元素，在運動時更需仔細挑選，才能免於受傷。《PTT》一名網友指出最近因為愛上跑步，也開始注重跑鞋搭配，看的鞋也越來越貴，但他最近看上一雙一萬元的鞋，想買又擔心「花一萬元買鞋」是否太過度，他因此想問「這樣會很奢侈嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦