物價漲不停！台中2塊油豆腐45元 他崩潰「台灣還能不能生活」

許多民眾都對於物價上漲很有感，以前可以百元解決一餐，現在就算吃路邊攤也有些困難。一名網友在臉書上發文，提到自己在台中某間炒麵店點了一碗油豆腐，結果竟然要價45元，令他傻眼直呼「連低廉的油豆腐都這種天價，台灣還能不能生活」。

昨（6）日一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文，從照片中可以看見，桌上有一碗炒麵和油豆腐，而該份油豆腐要價45元卻只有兩塊，「乾脆台灣公民都來賣早餐算了，炒麵45元我忍、荷包蛋20元我忍、豆漿33元我也忍，連低廉的油豆腐都這種天價，台灣還能不能生活呀」。

原PO接著補充表示，油豆腐碗裡的青菜是熬湯的酸菜葉，台中炒麵店的湯頭都是這樣，自己點的是油豆腐湯，「沒錯，就是兩塊油豆腐」。此外，原PO提到店家雖然有寫出品項，但是卻沒有清楚標價，點餐的時候以為價格應該都差不多，直到老闆說出金額，他才另外詢問炒麵和油豆腐湯的售價。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這價位真的扯」、「整體真的偏貴，比台中市區還貴」、「油豆腐超過10元，我就下不了手」、「這不是10到15元的食物嗎？」、「現在的物價真的很可怕」、「未來電價再漲，油豆腐就超過45元了」。

也有網友指出，「我有吃過炸豆腐一盤180元（雞蛋豆腐28元一盒，製作成炸豆腐變180元），這中間賺很多嗎？其實沒有，人事、店租、營運、物料，還有水電瓦斯等等的成本，到最後只剩下微薄的銅板收入而已」、「油豆腐很大塊，而且你點的是油豆腐湯，湯要骨頭熬吧，45元哪裡貴了？」、「兩塊油豆腐加菜還煮湯的，可以吧」。