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住「天龍國」要買車嗎？網指2缺點苦勸：全台最不需要車的地方

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友提問「住台北不用買車是真的嗎？」，引起網友熱議，不少人紛紛苦勸買車有「兩大缺點」。示意圖／Ingimage
一位網友提問「住台北不用買車是真的嗎？」，引起網友熱議，不少人紛紛苦勸買車有「兩大缺點」。示意圖／Ingimage

住「天龍國」買車真的好嗎？有網友指出，台北大眾運輸工具十分發達，且若是開車，通勤時間又會擠得水洩不通，讓他不禁疑問「住台北不用買車是真的嗎」？貼文一出，不少網友紛紛苦勸買車有「兩大缺點」，不過也有人提出，應該依照自身需求評估是否需要購車。

一位網友在PTT上發文，表示自己看到許多鄉民議論「住台北不用買車」，原因是車位難找、台北交通又差，所以「買車只是搞到自己」，平常要出門坐大眾交通工具就好；不過原PO也提到，儘管很多人贊同這個觀點，下班時間台北的車流量還是很大，「有事沒事就在塞車」，這也讓他不禁詢問：「大家說住台北不用買車，是真的嗎」？

此文一出立刻引起討論，許多人點頭認同無需買車，表示在台北有其他代步選擇，「在台北就是捷運+計程車+Ubike+公車」、「我家離捷運350m，公司也在捷運旁，真的不需開車」、「叫Uber都3分鐘內到還有人駕駛，真的不需要買」、「台北感覺公車+捷運+走路就能到蠻多地方了」、「我有5年都靠大眾運輸通勤工作出遊」、「台北真的是全台灣最不需要車的地方啊，住基隆桃園到台北的都一堆人不用開車了，你台北市內移動有什麼需求」。

也有一票網友留言直指住台北買車的壞處，需要花費時間和金錢養車，且車位不好找，「車貸+保養費+燃料費+牌照費+停車費=？」、「通勤不用，停車位超難找，搞死自己」、「找個車位半小時起跳，不是開玩笑的」、「沒錯啊，台北養車根本不划算」、「是真的，如果一週開不到三次，真的不要買比較好，有需要用租的就好了。台北養車成本太高，保險又貴」、「停車場滿滿的都是買車來搞自己的，你信嗎」、「開車沒比較快阿，出門找停車場」、「事實，停車位難找停車費又超不划算」、「臺北一堆老公寓，車根本不知道停哪，一堆有買也停路邊，巷子都夠小了，很容易被刮」。

不過也有網友提出，應該依職業、生活型態和需求進行多方評估，再決定是否要購車，「去旅遊可以租車啊，看需求決定就好了」、「通勤的話，不用；出遊的話，要」、「看你生活型態，假日去外地玩還是開車」、「單身沒家庭的話還真的不需要用車」、「不用開車跟不用買車是不一樣的」、「看職業和需求，我有買就是了」。

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