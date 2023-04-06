她去Uniqlo結帳驚見「神奇1物」 網曝優缺點：社交懶人超愛

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聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去Uniqlo買衣服，發現店家新增了「自助結帳機」，只要將購物籃放進結帳機右側，機器竟自動顯示商品及尺寸，令她相當驚訝。路透
有網友去Uniqlo買衣服，發現店家新增了「自助結帳機」，只要將購物籃放進結帳機右側，機器竟自動顯示商品及尺寸，令她相當驚訝。路透

為加快結帳速度，不少店家會提供自助結帳，讓顧客自行付款以節省時間。一名網友去Uniqlo買衣服，發現店家新增了「自助結帳機」，只要將購物籃放進結帳機右側，機器竟自動顯示商品及尺寸，令她相當驚訝，同時也好奇，機器是如何知道她買了哪些商品。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，她到日本服飾品牌Uniqlo買衣服時，發現店面新增了自助結帳機，結帳時她把幾件衣服放進購物籃裡，再把購物籃放進自動結帳機的右側，機器竟直接顯示購買的商品及尺寸，她也強調，完全沒有掃衣服的條碼，於是相當好奇，「有沒有Uniqlo的員工可以分享機器到底是怎麼知道我買了什麼東西？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛解答，「RFID，電子標籤」、「我以為RFID已是常識了，看來我錯了」、「電子吊牌台灣UQ四五年前就開始在用了，以前人工結帳的時候店員也沒有逼條碼，都是直接放到櫃檯桌上感應」、「一般來說都是RFID，有些地方的機器會加秤重」、「好好笑，我們店長在新人訓練的時候告訴我們那是每件衣服的身分證～所以真的不要偷，會被發現，但內衣褲沒有」。

有網友則表示，不少店家也有電子標籤，「迪卡農也是這樣～那時候連籃子都還在手上就已經被掃到了，超級方便」、「哇，跟日本差不多了耶，真有趣」、「美國有連鎖商店也是這樣，好像實行有一段時間了」、「前年在英國買的時候就有了！第一次用真的覺得超酷」。

有網友則提出優缺點，「社交懶人超喜歡，不用跟店員講話還很常不用排隊可以直接結帳出去，爽」、「自助收銀我覺得也沒什麼好處，還是很多人排人工結帳，自助收銀只能信用卡，我覺得自助收銀也可以增加現金付款」、「這種其實也不太好，我在日本購買時，有幾件沒有感應到，整筆刷退重刷，回國後帳單出來發現，白白多付了匯差及刷卡手續費，因為購買量多，差了台幣500多」。

UNIQLO

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