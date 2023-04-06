花一萬塊買跑鞋他憂「太奢侈」 網解釋：為一目的就可以

鞋子不但是平日服裝搭配的重要元素，在運動時更需仔細挑選，才能免於受傷。《PTT》一名網友指出最近因為愛上跑步，也開始注重跑鞋搭配，看的鞋也越來越貴，但他最近看上一雙一萬元的鞋，想買又擔心「花一萬元買鞋」是否太過度。有網友則認為追求比賽或個人紀錄才有意義。

該網友在文章中細數心路歷程，他現在以跑步為主，偶爾有去健身房爬山機。他覺得跑步鞋穿起來真的很有感覺，上禮拜才買一雙zoom fly5(定價約4000)，去年也有買UA的phantom2(定價約2500)，他現在看上的是Nike的Alphafly NEXT% 2，官網售價10300，是為追求個人紀錄的競速鞋款。他因此想問「這樣會很奢侈嗎？」

許多網友表示價錢不是問題「不會，但那顏色我不愛」、「有錢有需要就不算奢侈」、「還好吧，就跟一萬買包一樣」、「只要肯運動有用到就划算」、「完全不會，每個人興趣不一樣，才一萬而已管他是不是消耗品。」

但也有網友表示「實戰鞋（籃球鞋、跑鞋）我不會買這麼貴，但潮鞋是可以」、「追求破PB (個人紀錄)、3小時半列車買雙全碳板鞋才有意義」、「比賽用ok，練習用不到一年就要換，成本很高」、「花一萬買鞋不是好不好，是你買跑鞋以後有沒有在穿，不好的永遠是花錢買了沒在用的東西」。