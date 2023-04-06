惡鄰居在樓梯間「燒金紙」 他制止卻遭嗆：又不在你家客廳燒
惡鄰居的行為百百種，日前一名網友在臉書上傳一段影片，住家的對面鄰居竟然在樓梯間燒金紙，甚至好心勸告後，還被反嗆「我在我家門口燒，又不是在你家客廳燒」，影片曝光後也掀起討論。
日前一名網友在臉書「爆料公社」上傳一段影片，從畫面中可以看見，拍攝者打開自家大門後，發現對面鄰居竟然在樓梯間燒金紙，而且火勢還相當大，看起來非常恐怖。對此，他在貼文中不滿寫下，「超自私的老人家，在樓梯間燒金紙，又危險又臭死人」。不僅如此，他好心勸告對方後，卻被反嗆「我在我家門口燒，又不是在你家客廳燒」。
影片底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「扯過頭了，這真的該報警」、「這就是典型的危險鄰居⋯無知真的很可怕」、「現在是西元2023年嗎？怎麼還有人做出這種事？」、「這是公共危險罪了吧」、「這個行為可以直接報警，你不自救到時候真的發生火災，你跑的機會都沒有」。
也有網友分享類似經驗，「之前住汐止也遇過，阿嬤還說跨過去沒關係…」、「之前我們還有鄰居在同樣的位置烤肉」、「就跟我家巷口對面的機車行一樣，不在自己家門口燒金紙，一定要在我們家巷口燒」、「我們這棟之前也有這種天才，而且我們隔壁還是加油站」。
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