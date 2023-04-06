妹子點1網址「500萬」秒飛 發文示警反被詐騙集團嗆：以後生意怎做？

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聯合新聞網／ 綜合報導
現今社會網路詐騙猖獗，手法也日益更新。示意圖/ingimage
現今社會網路詐騙猖獗，手法也日益更新。示意圖/ingimage

現今社會網路詐騙猖獗，手法也日益更新。一名24歲女網友分享慘痛經驗，對方透過IG與她連絡，接著要她下載APP，並給予假網站，點擊後就會交出錢包權限，讓她一步步掉入詐騙集團設好的圈套，她因此發文警惕大家，希望能以她為借鏡，不要再有下個受害者。

該名女網友在Dcard發文，詳細寫出被詐騙的經歷，她透露詐騙集團一開始是透過IG聯繫她，由於對方的IG經營很像真的，便不疑有他，還告訴她可以用加密貨幣投資賺錢，彼此加入Line後，她聽從對方指示下載APP，並點擊對方給的假網址，「按了連結後，對方就有妳的錢包權限，錢就沒了，不要看到https://就當真」。

原po表示，當畫面出現「PARTICIPATE IN LIDO」，就代表來不及了，對方已經取得錢包的授權，「參與者高達180幾萬人，甚至把正版的白皮書都拿出來用，假lido網站做得很真，語言還有8種可選」，之後詐騙集團教她入金、出金，並誘導她跟親朋好友借錢或貸款。

一名24歲女網友分享自己被詐騙的慘痛經驗。圖擷取自Dcard
一名24歲女網友分享自己被詐騙的慘痛經驗。圖擷取自Dcard

怎料，當她要用APP提錢時卻被擋下，要求要再匯台幣176萬進去，才能提領現金到帳戶，並利用各種理由要求再匯款，「開始懷疑時，對方會通話、會傳假身分證、講很扯的藉口，就是咬死跟妳說沒有騙妳」。

等她驚覺受騙時，5百萬早已沒了，「原本還算充裕的生活，直接負債500萬，用的都是虛擬錢包，錢是肯定追不回來的」。誇張的是當詐騙集團看到原po的貼文後，求她刪除並說「妳這樣搞，我以後生意怎麼做？」。讓她感嘆，「在還沒要龐大手續費前，完全沒有起疑心，平常也是個覺得自己不會受詐騙的人，我也不願意，希望此文可以警惕大家！謝謝指教」。

文章曝光，網友們紛紛回應，「為什麼會相信陌生人會帶你賺錢」、「誰在私聊的時候會一直用第三人稱講話，有夠奇怪」、「原本只有1百怎麼賠到5百的誇張，詐騙都是利用別人的貪，沒錢就好好躺平就好了」、「詐騙老梗還會被」、「對區塊鏈不了解真的不要碰」、「要玩加密貨幣一定要自己做功課，千萬不要找別人帶」。

詐騙 加密貨幣

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