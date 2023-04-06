「日本只適合旅遊」不適合生活？網：交通罰單就讓人崩潰

清明連假正逢櫻花盛開，許多台灣人狂飛日本，說日本是台灣人最愛去的國家之一，一點都不為過。卻有網友在ptt分享「日本只適合旅遊，不適合生活」的理論，意外引起不少人共鳴。

原po表示，近來聽聞一理論，「如果只是去日本觀光旅遊，那麼日本是很適合台灣人的國家，但是如果台灣人要在日本長期居住生活，那麼熱愛自由的台灣人，住在要讀空氣，講究合群的日本可能不適合」。他求教網友，獲得不少回響。

網友指出交通就是台灣人死穴，「不能在目的地點前面違停、每個路口都要讓行人，貨車要到指定位置才能卸貨，台灣人受得了這種規定？」、「交通罰單就吃不完了」、「沒有機車，你要台灣人怎麼生活？」、「日本人覺得走路30分鐘＝隔壁，台灣人走5分鐘＝有段距離」、「日本不讓行人罰13000台幣」、「日本不能亂貼隔熱紙，台灣人會崩潰」、「酒駕違規違法的，到日本會被貼標籤鄙視到死」。

過來人分享血淚史，「光垃圾分類標準，就能讓台人退卻」、「住過大阪一年，也覺得日本旅遊就好了」、「他們本來就是保守國家了，別隨便移民」、「我有個剛過去交換學生的老弟，待一個月就應驗你說的標題了 ，現在只想學期結束快回來」、「日本人只崇洋，其餘外來移民都很難融入」。

不少人認為職場也很苦，「日本人把你當外國人，但又會要求你遵守他們國人的規則，但卻不敢要求同公司的歐美人，台灣人在日本職場很痛苦」、「日本公司插座不讓你手機充電」、「讀空氣還好，日本最難的是排外」、「職場生活很壓抑」。也有人直指問題在經濟，「經濟程度好的人，去日本會很爽，在台灣會混不下去的，去日本只會更地獄」、「財富自由，不用工作的話超爽」、「日本去玩玩就好，很排外的地方，外國人申請貸款很難」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康