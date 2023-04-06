快訊

登記入帳2.0將於4月11日上線！傍晚6點前登記「6000元當天入帳」

蔡麥會美中台謹慎互動 風暴隱而未發

獨／新北市府首長人事異動 揭侯友宜秘密行動

「日本只適合旅遊」不適合生活？網：交通罰單就讓人崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本東京目黑川畔櫻花盛開，民眾開心賞櫻。新華社
圖為日本東京目黑川畔櫻花盛開，民眾開心賞櫻。新華社

清明連假正逢櫻花盛開，許多台灣人狂飛日本，說日本是台灣人最愛去的國家之一，一點都不為過。卻有網友在ptt分享「日本只適合旅遊，不適合生活」的理論，意外引起不少人共鳴。

原po表示，近來聽聞一理論，「如果只是去日本觀光旅遊，那麼日本是很適合台灣人的國家，但是如果台灣人要在日本長期居住生活，那麼熱愛自由的台灣人，住在要讀空氣，講究合群的日本可能不適合」。他求教網友，獲得不少回響。

網友指出交通就是台灣人死穴，「不能在目的地點前面違停、每個路口都要讓行人，貨車要到指定位置才能卸貨，台灣人受得了這種規定？」、「交通罰單就吃不完了」、「沒有機車，你要台灣人怎麼生活？」、「日本人覺得走路30分鐘＝隔壁，台灣人走5分鐘＝有段距離」、「日本不讓行人罰13000台幣」、「日本不能亂貼隔熱紙，台灣人會崩潰」、「酒駕違規違法的，到日本會被貼標籤鄙視到死」。

過來人分享血淚史，「光垃圾分類標準，就能讓台人退卻」、「住過大阪一年，也覺得日本旅遊就好了」、「他們本來就是保守國家了，別隨便移民」、「我有個剛過去交換學生的老弟，待一個月就應驗你說的標題了 ，現在只想學期結束快回來」、「日本人只崇洋，其餘外來移民都很難融入」。

不少人認為職場也很苦，「日本人把你當外國人，但又會要求你遵守他們國人的規則，但卻不敢要求同公司的歐美人，台灣人在日本職場很痛苦」、「日本公司插座不讓你手機充電」、「讀空氣還好，日本最難的是排外」、「職場生活很壓抑」。也有人直指問題在經濟，「經濟程度好的人，去日本會很爽，在台灣會混不下去的，去日本只會更地獄」、「財富自由，不用工作的話超爽」、「日本去玩玩就好，很排外的地方，外國人申請貸款很難」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 垃圾分類 櫻花

延伸閱讀

連假爽飛東京旅遊！他見當地「真實樣貌」大嘆：台灣沒救了

墾丁雞排一片120元！網酸：有錢人去墾丁 沒錢人去日本

日本千葉最美「鬱金香節」已開跑！65萬株鬱金香花海超吸睛

陸關切美日荷晶片管制協定

相關新聞

缺蛋還降價！ 連鎖餐飲「なか卯」招牌親子丼質量不變 價格優惠40日圓

缺蛋還降價！ 連鎖餐飲「なか卯」招牌親子丼質量不變 價格優惠40日圓

在浪漫櫻花樹下騎乘水上自行車！星野集團BEB5土浦限定活動登場

茨城縣土浦，有一條國家認可的單車自行車道「筑波霞浦林林單車道」，可以說是自行車愛好者的天堂！為了讓單車旅人們在騎乘完後有更佳的休息空間，星野集團於2020年在土浦推出「BEB5土浦」飯店！

日本千葉最美「鬱金香節」已開跑！65萬株鬱金香花海超吸睛

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距離成田國際機場車程約40分鐘，就能欣賞鬱金香盛開的歐風景色！千葉縣佐倉市的春季熱門活動「佐倉鬱金香節」，可說日本關東地區規模數一數二的鬱金香盛典，今年度在3/30～4/

歡慶迪士尼100周年！全新迪士尼主題咖啡廳「The Wonder Movie CAFE」在東京開幕

迪士尼一連串100周年紀念活動將會在日本展開，包括在東京表参道開設全新迪士尼主題咖啡廳，馬上來了解詳情！

百年町屋中的台灣人情味，2 間帶你探索古都靈魂的京都民宿：糸屋 ITOYA、樸宿 BOKUYADO

來到京都，應該都會聽過「西陣」這個名稱，但實際上目前並沒有以此為名的行政區，而「西陣」之名究竟從何而來？ 15 世紀，在日本幕府第八任將軍足利義政在任時，發生了一場「應仁之亂」（1467-1477）

成田機場塞爆！入境要排5小時 眾多苦主哀號：露宿機場地板

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國旅行，其中日本就相當熱門。不過，大量旅客湧入日本似乎難以消化，許多苦主都在網路上分享機場的出關慘況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦