快訊

陽明交大年賺7800萬贏過台大 智慧財產權金雞母在2學院

台宏斷交後的出路？國際法學者分析這一外交新政策

想談了！傳烏軍若反攻成功 願就克里米亞問題與俄國談判

連假爽飛東京旅遊！他見當地「真實樣貌」大嘆：台灣沒救了

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，他在清明連假到東京旅遊，發現跟國旅的感受差太多了。 圖／美聯社
有一名網友表示，他在清明連假到東京旅遊，發現跟國旅的感受差太多了。 圖／美聯社

隨著邊境解封，出國的人數越來越多，加上清明連假放5天，桃園機場的出境人數也超過9萬人。有一名網友表示，他在清明連假到東京旅遊，發現走在斑馬線上不用擔心被撞、餐廳服務很好、飯店價格比台灣便宜許多，認為「台灣國旅真的輸太多」，簡直是沒救了，並奉勸大家把假跟錢都留到去日本出國用。

網友在PTT八卦版以「去了日本東京回來，發現台灣國旅真的慘」發文，他表示清明連假去了東京旅遊，本來不看好，因為在電視上看到的東京就像高級版的台北而已，沒想到一到東京當地，才發現自己錯了，因為當地就算車多，走在斑馬線上都很放心，不用擔心被撞。

另外，雖然食物種類不多，但式餐廳店員的服務都很好，最主要的是飯店的價格跟台灣相比非常便宜，原po透露自己住六本木的APA飯店，兩個人一晚含早餐才2000多台幣，早餐是自助式的很精緻又好吃，反倒在台灣住一晚2000多台幣的飯店，自助早餐都超隨便又難吃。

原po也發現，在東京不容易看到重複的名產，像是富士山當地的名產，只要一離開後就絕對買不到了，不像台灣，台中賣的太陽餅，到台北也同樣能買到，「對比下來，台灣國旅真的輸太多了，不管是價格還是風景，建議大家有錢就存錢，把特休留著請日本的時候用，不要在台灣被當盤子，反正台灣國旅我看是沒救了」。

不少人也認同原po看法，紛紛留言，「你現在才知道？」、「國旅真的不行」、「從日本回台感覺就像回到第三世界」、「國旅給有錢人玩的」、「台灣住宿費用高的匪夷所思」、「不能同意你更多了」、「台灣真的沒什麼好玩的」。

但有人覺得，「我在東京可以買到日本全國的名產」、「有種公布一下總花費啊，你怎麼不說連假飛日本機票漲的多噁心」、「你要不要比比看房間大小」、「國外要不怕麻煩的人去才覺得賺吧」、「機票連假2萬我無法」。

出國旅遊 東京 日本

延伸閱讀

國旅比出國還貴？ 旅客兩天一夜台南行價格竟破萬

墾丁雞排一片120元！網酸：有錢人去墾丁 沒錢人去日本

澎湖3天2夜「套裝行程16800元」被笑超盤 網揭1關鍵挺：超值

航空票價居高不下！明年春節機票已經有人開搶 東京、大阪平均2.3萬

相關新聞

連假爽飛東京旅遊！他見當地「真實樣貌」大嘆：台灣沒救了

隨著邊境解封，出國的人數越來越多，加上清明連假放5天，桃園機場的出境人數也超過9萬人。有一名網友表示，他在清明連假到東京旅遊，發現走在斑馬線上不用擔心被撞、餐廳服務很好、飯店價格比台灣便宜許多，認為「台灣國旅真的輸太多」，簡直是沒救了，並奉勸大家把假跟錢都留到去日本出國用。

墾丁雞排一片120元！網酸：有錢人去墾丁 沒錢人去日本

清明連假期間，不少人往南部跑，墾丁人擠人到處塞車。有網友發現墾丁大街炸雞排已經漲到一片120元，比台北連鎖店的100元還貴，讓他驚呼，「尊絕不凡一片120！台灣人真的很有錢」。

銀行ATM變垃圾場！網狂酸「台灣最美風景」 內行曝無奈原因

近日，一名女網友到ATM領錢，沒想到眼前這幕令她當場傻眼，只見地板上有大量的交易明細散落一地，照片曝光引發熱議，甚至有網友狠酸是「台灣最美的風景」．．．

國旅比出國還貴？ 旅客兩天一夜台南行價格竟破萬

清明連假放5天，許多民眾會規劃出國或國內旅遊，不過日前有網友抱怨，光是兩天去台南玩的所有費用，合計起來就要1萬3000元，讓他直呼「國旅真的貴！」

機車三貼網驚見「嬰兒腳都黑了！」 眾人齊轟家長：把寶貝當人肉安全氣囊

機車是台灣人普遍使用的交通工具，低成本又方便，然而有些家長會因其便利性而選擇三貼，與其他成人或孩童共乘，恐怕造成行車危險。有網友在社群媒體貼出一張機車三貼照片，且第三人為看似未滿六個月的嬰孩，讓拍攝者不禁感嘆。

澎湖3天2夜「套裝行程16800元」被笑超盤 網揭1關鍵挺：超值

隨著疫情解封，不少人已經安排好出國行程，但還是有人選擇在國內旅遊，而國內的旅遊價格也常被拿出來討論。有網友最近安排了6月要去澎湖看花火節，找旅行社的套裝價格為16800元，馬上被網友指出「根本盤子」，但有內行人指出「1個關鍵」，認為價格很合理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦