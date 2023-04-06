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銀行ATM變垃圾場！網狂酸「台灣最美風景」 內行曝無奈原因

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，一名女網友到桃園中壢某銀行ATM領錢，卻發現大量的交易明細散落一地。圖擷取自臉書社團《爆廢公社》
近日，一名女網友到桃園中壢某銀行ATM領錢，卻發現大量的交易明細散落一地。圖擷取自臉書社團《爆廢公社》

近日，一名女網友到ATM領錢，沒想到眼前這幕令她當場傻眼，只見地板上有大量的交易明細散落一地，照片曝光引發熱議，甚至有網友狠酸是「台灣最美的風景」，但也有人解釋，可能適逢連續假期銀行來不及補鈔。

該名女網友在臉書社團《爆廢公社》分享，日前她到桃園中壢某銀行ATM領錢，卻發現大量的交易明細散落一地，ATM上還有寶特瓶空瓶及沒喝完的手搖杯，整體環境相當髒亂，讓她不解「不需要明細為什麼不選擇不列印就好，每次踏進去滿地都是明細……ATM上還有垃圾」。

文章曝光，網友們紛紛回應，「我也都按螢幕顯示而已，真的想不透，印出來也是那金額，不印出來也是那金額，到底為什麼要印出來」、「台灣最美的風景」、「台灣人的天性就是浪費，好比買任何東西都一定要跟店家拿塑膠袋」、「銀行自己不放丟紙的垃圾桶，當然會這樣，自作自受」。

對此有內行網友指出，可能適逢連續假期銀行來不及補鈔，ATM在無法領款時會自動跳出交易明細，當時現場的回收箱也爆滿，才會造成這樣的慘況，「我跑四家郵局的提款機都是如此」、「連假幾乎每家ATM都這樣」、「這還好還能選，我比較想問為什麼自助加油已經選不列印還是會印，那幹嘛給我們選？」。

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