國旅比出國還貴？ 旅客兩天一夜台南行價格竟破萬

清明連假放5天，許多民眾會規劃出國或國內旅遊，不過日前有網友抱怨，光是兩天去台南玩的所有費用，合計起來就要1萬3000元，讓他直呼「國旅真的貴！」

一名網友在PTT發文表示，他清明連假規劃了2天台南遊，從台北搭高鐵來回要2700元，第一天租共享汽車10小時2650元，第二天的機車費用600元，飯店住宿要花5000元，餐費要2000多元，兩天一夜一人要花1萬3000元，他認為「高鐵、租車都是剛性需求，不能夠節省」，可是飯店也已經住到中階的三星級飯店，食物也是吃普通的美食，卻要花費1萬3000元，讓他直呼「去南部發現國旅真的貴，感覺都可以飛去沖繩了」。

文章曝光後，有內行網友回應「住宿才貴，一堆飯店都在敲凱子，你看那些飯店平日價和假日的價錢漲很誇張，員工薪水有給那麼多嗎？」、「飯店單人房5000太誇張了吧」、「住宿太貴了吧，一個人而已」、「你這趟交通費搭乘廉價航班去沖繩應該都可以」、「把錢拿去出國花比較香」、「我寧可出國玩」、「窮人去日本就好，國旅交給有錢人享受」。

但也有人認為是原PO行程訂太貴「台南訂到5000元一晚，只可能是太晚訂房，導致價格好的房間都被搶走了，現在訂勞動連假一晚不到1000元的都還有」、「其實你租10小時的租車錢都可以租24小時了，你幹嘛只租10小時？你如果是揪幾個人一起去租台車那還可以分攤車錢跟住宿，很明顯整個規劃有問題，照你這樣規劃去哪都很貴啦」、「事前懂得做功課，你會得到非常好的旅遊品質及價格」。