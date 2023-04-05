快訊

星二代吹噓「是長榮張家親戚」 騙同事借名買車、寄生工作酒吧地下室

MLB／本季初先發！張育成2打數沒敲安被換 紅襪還是輸

遊日小心法律陷阱！摘櫻花重罰6.8萬 未隨身帶一物失血2萬

國旅比出國還貴？ 旅客兩天一夜台南行價格竟破萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己兩天一夜去台南玩花了1萬3000元。示意圖／ingimage
一名網友分享，自己兩天一夜去台南玩花了1萬3000元。示意圖／ingimage

清明連假放5天，許多民眾會規劃出國或國內旅遊，不過日前有網友抱怨，光是兩天去台南玩的所有費用，合計起來就要1萬3000元，讓他直呼「國旅真的貴！」

一名網友在PTT發文表示，他清明連假規劃了2天台南遊，從台北搭高鐵來回要2700元，第一天租共享汽車10小時2650元，第二天的機車費用600元，飯店住宿要花5000元，餐費要2000多元，兩天一夜一人要花1萬3000元，他認為「高鐵、租車都是剛性需求，不能夠節省」，可是飯店也已經住到中階的三星級飯店，食物也是吃普通的美食，卻要花費1萬3000元，讓他直呼「去南部發現國旅真的貴，感覺都可以飛去沖繩了」。

文章曝光後，有內行網友回應「住宿才貴，一堆飯店都在敲凱子，你看那些飯店平日價和假日的價錢漲很誇張，員工薪水有給那麼多嗎？」、「飯店單人房5000太誇張了吧」、「住宿太貴了吧，一個人而已」、「你這趟交通費搭乘廉價航班去沖繩應該都可以」、「把錢拿去出國花比較香」、「我寧可出國玩」、「窮人去日本就好，國旅交給有錢人享受」。

但也有人認為是原PO行程訂太貴「台南訂到5000元一晚，只可能是太晚訂房，導致價格好的房間都被搶走了，現在訂勞動連假一晚不到1000元的都還有」、「其實你租10小時的租車錢都可以租24小時了，你幹嘛只租10小時？你如果是揪幾個人一起去租台車那還可以分攤車錢跟住宿，很明顯整個規劃有問題，照你這樣規劃去哪都很貴啦」、「事前懂得做功課，你會得到非常好的旅遊品質及價格」。

住宿 出國旅遊

延伸閱讀

老公愛動手維修東西 但總是「修什麼壞什麼」讓她哭笑不得

台中老透天開價1138萬 網一看房仲PO文照笑瘋：真的急售！

機車三貼網驚見「嬰兒腳都黑了！」 眾人齊轟家長：把寶貝當人肉安全氣囊

兒童節家長排慘、小孩玩瘋！兒童新樂園免費入園 排隊長龍見不到盡頭

相關新聞

國旅比出國還貴？ 旅客兩天一夜台南行價格竟破萬

清明連假放5天，許多民眾會規劃出國或國內旅遊，不過日前有網友抱怨，光是兩天去台南玩的所有費用，合計起來就要1萬3000元，讓他直呼「國旅真的貴！」

機車三貼網驚見「嬰兒腳都黑了！」 眾人齊轟家長：把寶貝當人肉安全氣囊

機車是台灣人普遍使用的交通工具，低成本又方便，然而有些家長會因其便利性而選擇三貼，與其他成人或孩童共乘，恐怕造成行車危險。有網友在社群媒體貼出一張機車三貼照片，且第三人為看似未滿六個月的嬰孩，讓拍攝者不禁感嘆。

澎湖3天2夜「套裝行程16800元」被笑超盤 網揭1關鍵挺：超值

隨著疫情解封，不少人已經安排好出國行程，但還是有人選擇在國內旅遊，而國內的旅遊價格也常被拿出來討論。有網友最近安排了6月要去澎湖看花火節，找旅行社的套裝價格為16800元，馬上被網友指出「根本盤子」，但有內行人指出「1個關鍵」，認為價格很合理。

男曝想色色都傳「1表情符號」妹子看到嚇壞：以後不敢用了

表情符號別亂傳，有時候可能會引起大誤會，近日有一名男網友表示，和女性友人聊天時收到「一個表情符號」，讓他嚇到，因為這表符是他和兄弟聊到「色色的東西」時會用的，好奇女生傳這符號是什麼意思，許多網友看到也嚇壞，直呼以後不敢用了。

他見路上女生都愛「穿這樣」差點走光 網看傻眼：真的很納悶

最近天氣越來越熱，許多人已將厚重衣物收起，換上輕薄舒適的穿搭。然而，就有一名男大生PO文表示，近日逛夜市時發現，不少女生都會穿著很透很薄...

人生首次掃墓「頭痛、收驚」 她怕爆求助：清明節又要到了

清明節不少人返鄉掃墓，日前有女網友發文求助，娘家沒有讓小孩及女性掃墓的習俗，因此去年結婚後是人生第一次跟著夫家祭祖，但回家後卻好幾天頭痛、背痛，最後收驚才解決，因此大嘆「今天清明節又要到了，真的是怕爆」，不少網友建議與老公、長輩嘗試溝通解決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦