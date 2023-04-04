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機車三貼網驚見「嬰兒腳都黑了！」 眾人齊轟家長：把寶貝當人肉安全氣囊

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機車三貼網驚見「嬰兒腳都黑了！」 眾人齊轟家長：把寶貝當人肉安全氣囊

聯合新聞網／ 綜合報導
有家長騎機車三貼新生兒，網友批評太危險。圖截自【爆廢公社二館】
有家長騎機車三貼新生兒，網友批評太危險。圖截自【爆廢公社二館

機車是台灣人普遍使用的交通工具，低成本又方便，然而有些家長會因其便利性而選擇三貼，與其他成人或孩童共乘，恐怕造成行車危險。有網友在社群媒體貼出一張機車三貼照片，且第三人為看似未滿六個月的嬰孩，讓網友們驚嚇「孩子還好嗎？」

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，畫面中應是一對年輕父母騎乘機車，後座的女子以嬰兒背帶揹著一名新生兒，看似年紀非常幼小，正在停等紅綠燈。眾多網友留言認為此舉實在太危險，「這父母把心肝寶貝當人肉安全氣囊」、「要命啊，新生兒這樣背」、「孩子能平安長大真的需要很多很多的『幸運』，尤其遇到這種腦子不知道在哪裡的父母時」、「窒息了都發現不了，無腦」、「這寶寶太小還不適合後背，頸椎都還沒硬」、「那是什麼？防撞肉墊嗎？」。

甚至有網友認為嬰孩的腳都黑了，「孩子的腳是不是發紫了？」、「只有我覺得嬰兒的大腿顏色不對勁嗎？」

也有人認為若無法開車迫於無奈騎機車，也該特別注意孩童安全，「第一次看到把小孩放最後面這樣當背包背的…好歹也夾中間大人還可以看到吧」、「騎車真的就算了，有時候近的地方不好停車的地方可以理解，但是放在後面當背包真的無法理解…這麼小在後面發生什麼事根本不知道」、「我女兒剛出生到6個月前除非打疫苗開車載不然不會帶出門，如果只是出去買生活用品都是會請家人或是我老婆跟我其中一個留家裡顧」。

還有人分享自己的慘痛經驗，「並不覺得後座就比較安全，前天小孩才從後座摔下來，差點被車子碾到，如果在前座我還比較知道狀況」。

根據道路交通安全規則第88條，小型輕型機車不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人。附載坐人後，不得另載物品。

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