快訊

新竹發生「蛋蛋車禍」11箱蛋掉地染黃馬路 不見司機蹤影

少選深色！醫曝染髮「最佳間隔時間」染完1動作必做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖3天2夜「套裝行程16800元」被笑超盤 網揭1關鍵挺：超值

聯合新聞網／ 綜合報導
澎湖國際海上花火節即將展開。圖／本報資料照片
澎湖國際海上花火節即將展開。圖／本報資料照片

隨著疫情解封，不少人已經安排好出國行程，但還是有人選擇在國內旅遊，而國內的旅遊價格也常被拿出來討論。有網友最近安排了6月要去澎湖花火節，找旅行社的套裝價格為16800元，馬上被網友指出「根本盤子」，但有內行人指出「1個關鍵」，認為價格很合理。

一名男網友在PTT發文指出，今年6月安排了到澎湖看花火節，是他出生35年第一次去澎湖，想說要找旅行社包套裝行程，三天兩夜價格為16800元，裡面包含跳島、看古蹟、BBQ、海上煙火等活動，另外住的地方為喜來登，好奇鄉民覺得這價格OK嗎？

此文一出引起網友熱烈回應，不少人直呼「盤到翻」、「你是去一個星期嗎？」、「怎麼不出國，去日本可以玩到爽」、「盤，你不如去沖繩」、「超盤，我上禮拜去日本6天自由行才2萬」、「果然國旅是有錢人才能玩」。

不過也有內行指出關鍵，「還好，喜來登兩晚一萬差不多」、「住2晚喜來登雙人的話，是不盤」、「喜來登，這樣哪裡盤？」、「6月如果卡假日著喜來登很正常」、「住喜來登被鄉民當成路邊廉價民宿，拿去比日本笑死」。

花火節 澎湖

延伸閱讀

不畏風浪！清明連假首日 逾6千旅客布袋港搭船到澎湖玩

全家便利商店App獨家預購「2023澎湖花火節迪士尼主題商品」！澎湖必吃「仙人掌霜淇淋」回歸

澎湖零星降雨 有益花生春耕但對水庫儲水沒幫助

澎湖海上花火節4月20日登場！今年很「迪士尼」縣長盼衝破120萬人

相關新聞

搶攻4月寵兒商機 「一童玩積木」優惠住房送積木、兒童用餐免費

【旅奇傳媒/編輯部整理】台北凱達大飯店與知名的嬰幼兒玩具精品代理商「BabyLux 奢華寶貝」聯合推出「一童玩積木」住房與餐飲優惠專案搶攻寵兒商機，為國家未來主人翁打造寓教於樂且充滿美好回憶的兒童節假

東京、大阪、名古屋「優惠機票」快追！ 華航大促銷、酷航飛日本只要2038元

台灣開放跨國旅遊後，日本繼續成為國人最愛的旅遊目的地之一，近期國際航班陸續增班、復航，各家航家公司紛紛推出低價機票搶客囉，華航趁連假推出母親節促銷，酷航釋出台北－東京低價機票，最低2038元，快來看看機票達人們的優惠情報吧。

遠雄悅來大飯店「2館+3餐廳」改裝亮點公開！ 全新餐飲、遊樂設施、男美人魚統統出列

最近「男美人魚」成為焦點話題，正是遠雄遊憩休閒事業旗下遠雄海洋公園與遠雄悅來大飯店20週年，投資逾4億、歷時2年改裝正式完工揭幕的新亮點之一，隨2020年蘇花改正式開通、疫後國內旅遊結構質變，遠雄海洋

粉紅花海盛開！ 二水鐵道「花旗木」與集集小火車同框　熱門景點媲美阿里山櫻花鐵道

udn走跳旅遊／假日農夫 去年去了三次都沒拍到開花的二水員集路花旗木，今年終於開花了，由於花旗木廊道緊鄰台鐵集集支線，每當集集小火車經過，美景媲美阿里山櫻花鐵道，吸引很多攝影人來拍照，要賞花

愚人節玩很大！ 7-ELEVEN「410杯美式10000元」、必勝客「芝心餅皮圈」、虎航「加1元多一件」

4月1日愚人節，今天聽到的每項消息都讓人忍不住問「真的假的」！ 現在就帶你一起迎接社群媒體上來自各行各業品牌的愚人節玩笑，每一款都讓人忍不住莞爾一笑，例如，7-ELEVEN祭出410杯美式咖啡超殺優惠10000元買的到、必勝客限定一日「芝心餅皮圈」；但也有讓人崩潰哀號的消息，4/1起麥當勞碳酸飲料不再賣「大杯裝」了、「閃電咖啡」全面退出台灣，網友們紛紛嘆氣為何選在「愚人節」這一天！

2023兒童節活動懶人包！ 北中南7大縣市免費「精采表演體驗」活動時間一次看

兒童節與五天連假即將到來，卻不知道要帶孩子去哪裡慶祝才好嗎？不少的遊樂園與景點推出兒童節活動，活動大多免費參加或免費入園，趕快安排一趟親子旅遊和孩子一同慶祝兒童節吧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦