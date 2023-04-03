澎湖3天2夜「套裝行程16800元」被笑超盤 網揭1關鍵挺：超值

隨著疫情解封，不少人已經安排好出國行程，但還是有人選擇在國內旅遊，而國內的旅遊價格也常被拿出來討論。有網友最近安排了6月要去澎湖看花火節，找旅行社的套裝價格為16800元，馬上被網友指出「根本盤子」，但有內行人指出「1個關鍵」，認為價格很合理。

一名男網友在PTT發文指出，今年6月安排了到澎湖看花火節，是他出生35年第一次去澎湖，想說要找旅行社包套裝行程，三天兩夜價格為16800元，裡面包含跳島、看古蹟、BBQ、海上煙火等活動，另外住的地方為喜來登，好奇鄉民覺得這價格OK嗎？

此文一出引起網友熱烈回應，不少人直呼「盤到翻」、「你是去一個星期嗎？」、「怎麼不出國，去日本可以玩到爽」、「盤，你不如去沖繩」、「超盤，我上禮拜去日本6天自由行才2萬」、「果然國旅是有錢人才能玩」。

不過也有內行指出關鍵，「還好，喜來登兩晚一萬差不多」、「住2晚喜來登雙人的話，是不盤」、「喜來登，這樣哪裡盤？」、「6月如果卡假日著喜來登很正常」、「住喜來登被鄉民當成路邊廉價民宿，拿去比日本笑死」。