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男曝想色色都傳「1表情符號」妹子看到嚇壞：以後不敢用了
表情符號別亂傳，有時候可能會引起大誤會，近日有一名男網友表示，和女性友人聊天時收到「一個表情符號」，讓他嚇到，因為這表符是他和兄弟聊到「色色的東西」時會用的，好奇女生傳這符號是什麼意思，許多女網友看到也嚇壞，直呼以後不敢用了。
原po在Dcard版以「女生用這個emoji的意思是？」為題發文，他表示最近和一位女性友人在聊天時，和她抱怨了當天晚上發生的鳥事，聊到一半對方就突然傳來2人的合照，並說「好啦，給你看帥哥啦，夠帥吧」，後面還附上一個整臉漲紅、冒汗吐舌頭的表情符號。
但原po看到該表情符號後嚇到，他透露這個表情符號是和男生朋友「分享色色的東西」時會用到的表情符號，因此收到女性友人傳來這個符號讓他不解，「那一般來說女生用這個是表示什麼啊？」。
此文一出不少網友回應，有女生嚇到「好可怕以後不敢亂用了，原來男生會亂想」、「我都用在講X話欸，以後不敢亂用了」、「很討厭這個符號欸，看起來像是要約炮」，不過也有人認為沒別的意思「一般沒什麼色色的意思，就是覺得很辣之類的」、「我有事沒事都會用欸，但沒有什麼特別的意思」、「其實我也一直搞不懂這符號到底是什麼意思」。
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