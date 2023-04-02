人生首次掃墓「頭痛、收驚」 她怕爆求助：清明節又要到了

清明節不少人返鄉掃墓，日前有女網友發文求助，娘家沒有讓小孩及女性掃墓的習俗，因此去年結婚後是第一次去夫家祭祖，但回家後卻好幾天頭痛、背痛，最後收驚才解決，因此大嘆「今天清明節又要到了，真的是怕爆」，不少網友建議與老公、長輩嘗試溝通解決。

有女網友在Dcard發文表示，婚前家中的小孩跟女生都不用去掃墓，因此結婚一年多，去年是人生第一次與夫家祭祖，除了見到許多未見過的親戚外，還要去兩三個墓園，但她無奈「從小就害怕經過這種地方，新媳婦第一年不好意思不去」，結果去年掃墓完回來後，好幾天頭痛、背痛，最後收驚才解決。

原PO大嘆，「今天清明節又要到了，真的是怕爆」，更何況是五天連假，又擔心長輩會唸，但老公則認為不掃沒關係，因此原PO求助網友「能想一個每年都不用去的好方法，或是有人可以分享經驗？」

貼文一出，許多網友留言建議，「工作，待在公司就對了」、「直接坦承妳害怕那些地方，和妳的體質是比較容易受驚的，看能不能因為這樣不去，不然每年都要想方法說謊也不是辦法」、「老公若是能體諒妳不適合掃墓的場合，妳可以鼓勵老公去說服他那些長輩，解釋妳對於掃墓的不適感」、「現在不豁出去一次，每年妳都要再煩一次」、「試著溝通看看，因為謊言只會越積越多，真的是不太好」。