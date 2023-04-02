快訊

新北板橋工人施工疑踩空電梯井 「6樓跌到2樓」命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人生首次掃墓「頭痛、收驚」 她怕爆求助：清明節又要到了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO經歷人生第一次掃墓後，因體質敏感不想再去，上網發文求助，照片為示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報資料照片
原PO經歷人生第一次掃墓後，因體質敏感不想再去，上網發文求助，照片為示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報資料照片

清明節不少人返鄉掃墓，日前有女網友發文求助，娘家沒有讓小孩及女性掃墓的習俗，因此去年結婚後是第一次去夫家祭祖，但回家後卻好幾天頭痛、背痛，最後收驚才解決，因此大嘆「今天清明節又要到了，真的是怕爆」，不少網友建議與老公、長輩嘗試溝通解決。

有女網友在Dcard發文表示，婚前家中的小孩跟女生都不用去掃墓，因此結婚一年多，去年是人生第一次與夫家祭祖，除了見到許多未見過的親戚外，還要去兩三個墓園，但她無奈「從小就害怕經過這種地方，新媳婦第一年不好意思不去」，結果去年掃墓完回來後，好幾天頭痛、背痛，最後收驚才解決。

原PO大嘆，「今天清明節又要到了，真的是怕爆」，更何況是五天連假，又擔心長輩會唸，但老公則認為不掃沒關係，因此原PO求助網友「能想一個每年都不用去的好方法，或是有人可以分享經驗？」

貼文一出，許多網友留言建議，「工作，待在公司就對了」、「直接坦承妳害怕那些地方，和妳的體質是比較容易受驚的，看能不能因為這樣不去，不然每年都要想方法說謊也不是辦法」、「老公若是能體諒妳不適合掃墓的場合，妳可以鼓勵老公去說服他那些長輩，解釋妳對於掃墓的不適感」、「現在不豁出去一次，每年妳都要再煩一次」、「試著溝通看看，因為謊言只會越積越多，真的是不太好」。

清明節

延伸閱讀

台灣沿海出現浮屍 沈富雄揭密「悲慘世界」：這群人是未爆彈

做8年餐飲服務業！她順利轉行上市公司「坐辦公室」 網讚：不容易

時代變了？她驚「現在國高中生都全妝上學」 網酸：阿姨思想

跟天氣沒關！日本人走30分路程「台灣人不行？」 網1關鍵解釋

相關新聞

人生首次掃墓「頭痛、收驚」 她怕爆求助：清明節又要到了

清明節不少人返鄉掃墓，日前有女網友發文求助，娘家沒有讓小孩及女性掃墓的習俗，因此去年結婚後是人生第一次跟著夫家祭祖，但回家後卻好幾天頭痛、背痛，最後收驚才解決，因此大嘆「今天清明節又要到了，真的是怕爆」，不少網友建議與老公、長輩嘗試溝通解決。

成田機場塞爆！入境要排5小時 眾多苦主哀號：露宿機場地板

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國旅行，其中日本就相當熱門。不過，大量旅客湧入日本似乎難以消化，許多苦主都在網路上分享機場的出關慘況。

連假人潮擠爆高鐵南港站！他見300人搶買票 網曝：南部四場大型活動

5天清明連假開始，有網友想著避開周五的車潮，選擇今（1）日到南港高鐵站搭車，沒想到人潮相當驚人，將近有300人的買票人龍，不禁感嘆「5天連假的恐怖」...

跟天氣沒關！日本人走30分路程「台灣人不行？」 網1關鍵解釋

每個國家的生活步調都不同，仰賴的通勤方式也有很大差異。一名網友在網路上發文，提到「日本人能走30分鐘去地鐵站？台灣人連走5分鐘都沒辦法吧」，貼文曝光後也掀起討論，有網友指出關鍵差異，「台灣人要跑酷到捷運站，日本人只要順順地走」。

她玩瑪莉歐賽車掉「3萬9」！大阪環球員工神救援 小偷竟是台灣人

隨著疫情趨緩，不少人開始安排海外旅遊。近日，一名女網友到大阪環球影城遊玩，不小心將隨身包包忘在遊樂設施上，好在工作人員貼心安撫並鍥而不捨地調查，最終順利拿回包包，不過包內17萬多的日幣(約台幣3萬9)不翼而飛，但更令她心寒的是拿走錢的人居然是台灣人...

阿嬤搭車硬插隊！她火大開嗆「再老也要排」司機補刀大快人心

排隊是種共同禮儀，不過有時卻會遇到有人想利用弱勢身份來插隊。一名女網友分享，某天她排隊搭公車，遇到一名阿嬤仗著老人家身份，直接插隊到最前面，她先是好心提醒，但對方卻不以為意，她靠著位置優勢、其他乘客卡位，逼阿嬤乖乖排隊上車。然而，阿嬤上車後嘴上卻不斷碎念，連司機也忍不住廣播請她不要講話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦