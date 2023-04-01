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跟天氣沒關！日本人走30分路程「台灣人不行？」 網1關鍵解釋

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出日本和台灣的行人空間差異，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
有網友指出日本和台灣的行人空間差異，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

每個國家的生活步調都不同，仰賴的通勤方式也有很大差異。一名網友在網路上發文，提到「日本人能走30分鐘去地鐵站？台灣人連走5分鐘都沒辦法吧」，貼文曝光後也掀起討論，有網友指出關鍵差異，「台灣人要跑酷到捷運站，日本人只要順順地走」。

一名網友在PTT上以「日本人能走30分鐘去地鐵站？」為題發文，原PO透露常常看到日本節目和電視劇，走10到30分鐘的路程去地鐵站或公車站，對於日本人而言似乎是家常便飯的事情。對此，原PO好奇詢問大家，「真假啊？換成台灣人連走5分鐘都沒辦法吧，有沒有卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「走20分大概是極限，超過我就騎車了」、「日本小學生就能走30分鐘上下學了」、「日本清晨走起來很舒服」、「日本走路真的舒服，但每天通勤走也會煩」、「台灣太愛下雨」、「在台灣走30分鐘幹嘛？騎車不用10分鐘的事」。

也有網友指出，「同樣距離，台灣人要從人行道繞到路肩，再往外繞過臨停的車，再留意騎樓高低差」、「台灣根本沒有良好的行人空間，走路風險高到嚇死人，誰敢走30分鐘」、「台灣路上走30分鐘，跟在烏俄戰場3分鐘一樣危險」、「台灣人要跑酷到捷運站，日本人只要順順地走」。

日本 台灣人 人行道 PTT

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