快訊

最新民調／六都市長施政百日好感度 他居冠

2023事業運誰最旺？生肖虎有雙財路、兔馬豬升遷有望

台中明星高中再爆狼師猥褻 女高中生控遭環抱摸下體

阿嬤搭車硬插隊！她火大開嗆「再老也要排」司機補刀大快人心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，某天她排隊搭公車，遇到一名阿嬤仗著老人家身份，直接插隊到最前面。示意圖／ingimage
一名女網友分享，某天她排隊搭公車，遇到一名阿嬤仗著老人家身份，直接插隊到最前面。示意圖／ingimage

排隊是種共同禮儀，不過有時卻會遇到有人想利用弱勢身份來插隊。一名女網友分享，某天她排隊搭公車，遇到一名阿嬤仗著老人家身份，直接插隊到最前面，她先是好心提醒，但對方卻不以為意，最後她靠著位置優勢、其他乘客卡位，逼阿嬤乖乖排隊上車。然而，阿嬤上車後嘴上卻不斷碎念，連司機也忍不住廣播請她不要講話。

該名網友在Dcard分享，近日因工作關係都睡不滿4小時，工作時還得忍受同事出包、被主管要求善後，因此一起床就心情差。某天搭公車時，她剛好排在第1位，沒想到竟有阿嬤直接插隊在她前面，還表示自己就是要插隊，讓她不爽接連開嗆。

她先是好心提醒阿嬤要排隊，但對方直呼「你沒看到我是老人嗎？」，她說「我看到了，只要是人搭車就要排隊喔」，阿嬤表示自己要去醫院，她回嗆「去醫院掛號也要排隊啊，所以搭車要排隊有什麼問題嗎？妳有緊急狀況妳就打119啊」。

阿嬤開始情緒勒索，「看到老人要去醫院你們都不會禮讓一下，我都這麼老了，還是去醫院欸，妳的父母／老師都沒有教過妳嗎？」，她受不了火大開嗆「就算妳老到快死掉搭車也必須排隊喔，沒有人管妳是去醫院還是殯儀館」。

原po說，阿嬤被嗆聲後氣得大罵，還用食指指著她罵「沒家教」，她只回應「喔？所以？排隊啊」。剛好當時公車抵達，門剛好開在原po的位置，她就瞬間卡位上車，其他乘客也隨即跟上，壓縮空間逼阿嬤排隊。

之後阿嬤雖然順利上車，但嘴上還是大聲碎念，「妳看嘛，我第一個上你們也會有位子坐啊」、「禮貌都不懂只會沒大沒小」、「讀書只會讀到腦袋裝屎，沒用啦，抾捔啦」，吵到連司機也忍不住警告「車內不要喧嘩齁」、「哩麥供威（你不要講話）」，阿嬤這才乖乖閉嘴。

文章曝光，網友們紛紛表示，「妳的文好舒壓，這種低端老人就欠制裁啦，女神請收下我的膝蓋」、「希望我也能有勇氣制裁沒禮貌的公車老人，女神請收下我的膝蓋」、「希望我也能有勇氣制裁沒禮貌的公車老人」、「這讓我想到，我是貴賓欸還需要排隊哦？不好意思，就算你是哈士奇也是得排隊哦」。

公車

延伸閱讀

換天然氣要花3萬！獨居女不敢叫瓦斯求救 網推必備「1物」

全台最正女警地圖曝光！釣出本尊現身 萬名網友朝聖：好想被逮捕

這一年的10月僅21天？內行揭消失真相：地科課有教過

單買雞排價格破百！便當有飯菜只要95元 老饕曝2差異：吃起來很廉價

相關新聞

阿嬤搭車硬插隊！她火大開嗆「再老也要排」司機補刀大快人心

排隊是種共同禮儀，不過有時卻會遇到有人想利用弱勢身份來插隊。一名女網友分享，某天她排隊搭公車，遇到一名阿嬤仗著老人家身份，直接插隊到最前面，她先是好心提醒，但對方卻不以為意，她靠著位置優勢、其他乘客卡位，逼阿嬤乖乖排隊上車。然而，阿嬤上車後嘴上卻不斷碎念，連司機也忍不住廣播請她不要講話。

自備環保杯買飲料半年回本 網曝「1招」半價喝咖啡已省4500元

自2022年7月1日起自備環保杯購買飲料，可享至少5元的折扣，民眾自備杯子的意願大為增加。有愛好手搖飲料的網友開心分享環保杯回本的喜悅，貼文曝光，許多也使用環保杯的同好者回應「早就回本」，還釣出嗜飲咖啡者分享隱藏優惠。

單買雞排價格破百！便當有飯菜只要95元 老饕曝2差異：吃起來很廉價

近日，南霸天雞排店「天使雞排」宣布調漲10元，一片雞排漲到1百元，讓民眾大喊吃不消。有網友就指出，為何便當店的雞排便當有菜、有飯賣95元，但一片雞排卻能賣到1百元，文章曝光引發眾人議論。

搭捷運下半身只穿丁字褲？「金髮妹」身分公開引網激辯：自由過頭

衣著風格雖屬個人自由，但在公眾地方，亦應考慮是否會影響他人。1名網友早前在社交平台分享照片，看到1名捷運乘客穿著短版上衣，下半身只穿丁字褲和白色吊帶絲襪，下體位置則以長布遮掩。發文者不禁質疑：「請問可以這樣穿坐捷運嗎？下半身丁字褲有穿跟沒穿一樣！」大批網友看過相片亦議論紛紛，有人認為應予以尊重，但也有部分人批評不應在公眾地方穿太過暴露的衣服，又有網友認出該乘客為男性，指他經常以類似的性感打扮現身街頭...

女友想吃知名品牌千層蛋糕！他1招花百元買2片 真相卻被罵爆

蛋糕的價錢落差非常大，有幾十元的平價蛋糕，也有一塊要價上百元的高級蛋糕。一名男網友在臉書上發文，提到女友吵著要吃知名品牌的千層蛋糕，但因為自己不想花太多錢，所以進行了一個「偷天換日」的計劃，而真相曝光後，許多網友都忍不住開罵。

全台最正女警地圖曝光！釣出本尊現身 萬名網友朝聖：好想被逮捕

警察身為「人民保母」的形象深植人心，也曾出現過許多外型亮麗的「正妹警花」，令人印象深刻。IG帳號「bcard. bcard」專門分享正妹資訊，最新一則貼文「全台最正女警地圖」，吸引上萬名網友們前來朝聖，有人就笑說「犯罪率逐漸升高，但都是些妨礙公務的罪名」，也意外釣出本尊親自回覆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦