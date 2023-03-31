阿嬤搭車硬插隊！她火大開嗆「再老也要排」司機補刀大快人心

排隊是種共同禮儀，不過有時卻會遇到有人想利用弱勢身份來插隊。一名女網友分享，某天她排隊搭公車，遇到一名阿嬤仗著老人家身份，直接插隊到最前面，她先是好心提醒，但對方卻不以為意，最後她靠著位置優勢、其他乘客卡位，逼阿嬤乖乖排隊上車。然而，阿嬤上車後嘴上卻不斷碎念，連司機也忍不住廣播請她不要講話。

該名網友在Dcard分享，近日因工作關係都睡不滿4小時，工作時還得忍受同事出包、被主管要求善後，因此一起床就心情差。某天搭公車時，她剛好排在第1位，沒想到竟有阿嬤直接插隊在她前面，還表示自己就是要插隊，讓她不爽接連開嗆。

她先是好心提醒阿嬤要排隊，但對方直呼「你沒看到我是老人嗎？」，她說「我看到了，只要是人搭車就要排隊喔」，阿嬤表示自己要去醫院，她回嗆「去醫院掛號也要排隊啊，所以搭車要排隊有什麼問題嗎？妳有緊急狀況妳就打119啊」。

阿嬤開始情緒勒索，「看到老人要去醫院你們都不會禮讓一下，我都這麼老了，還是去醫院欸，妳的父母／老師都沒有教過妳嗎？」，她受不了火大開嗆「就算妳老到快死掉搭車也必須排隊喔，沒有人管妳是去醫院還是殯儀館」。

原po說，阿嬤被嗆聲後氣得大罵，還用食指指著她罵「沒家教」，她只回應「喔？所以？排隊啊」。剛好當時公車抵達，門剛好開在原po的位置，她就瞬間卡位上車，其他乘客也隨即跟上，壓縮空間逼阿嬤排隊。

之後阿嬤雖然順利上車，但嘴上還是大聲碎念，「妳看嘛，我第一個上你們也會有位子坐啊」、「禮貌都不懂只會沒大沒小」、「讀書只會讀到腦袋裝屎，沒用啦，抾捔啦」，吵到連司機也忍不住警告「車內不要喧嘩齁」、「哩麥供威（你不要講話）」，阿嬤這才乖乖閉嘴。

文章曝光，網友們紛紛表示，「妳的文好舒壓，這種低端老人就欠制裁啦，女神請收下我的膝蓋」、「希望我也能有勇氣制裁沒禮貌的公車老人，女神請收下我的膝蓋」、「希望我也能有勇氣制裁沒禮貌的公車老人」、「這讓我想到，我是貴賓欸還需要排隊哦？不好意思，就算你是哈士奇也是得排隊哦」。