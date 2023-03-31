自備環保杯買飲料半年回本 網曝「1招」半價喝咖啡已省4500元

自2022年7月1日起自備環保杯購買飲料，可享至少5元的折扣，民眾自備杯子的意願大為增加。有愛好手搖飲料的網友開心分享環保杯回本的喜悅，貼文曝光，許多也使用環保杯的同好者回應「早就回本」，還釣出嗜飲咖啡者分享隱藏優惠。

一位網友在《PTT WomenTalk板》發文表示，上了大學後就變成了飲料人，長期累積下來花費不少，自從去年政府推動自備環保杯可折扣5元，也買了環保杯響應。日前買完飲料後發現，「環保杯的錢回本了！」開心發文分享小資窮學生的快樂。

原PO表示，買了一款B字頭的環保杯，再加上自製彈跳吸的總價是384元，3月28日當天買了第77杯飲料，累積每次的5元折扣，正式反超成本價，而且還因為太喜歡這款杯子，喝了很多水，除了開心省到錢，也想知道省5塊政策上線到現在，「大家都省了多少錢？」

貼文曝光，引來多位環保杯使用同好留言，「省很多～現在一杯折5元更有感」、「我持續用環保杯5年，在還沒有杯扣時，就使用，平日會來杯咖啡，偶爾買飲料。早就回本啦，環保杯好處多多」、「自備杯子已經很久了，久到常去的飲料店老闆從新婚到現在，小孩都上學了，無法計算」。還有一位咖啡愛好者留言，「我租全家循環杯大概省了快4500元，年初到現在都有租杯子拿鐵半價，無法不喝咖啡選半價更划算」。